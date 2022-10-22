Проблема с электричеством на Украине: почему возникла, что происходит, что делать | 360°

Мир 22 октября 2022, 18:54 Украину ждет холодная зима. Выход из ситуации только один Политолог Масленников: Украина должна прекратить диверсии, чтобы справиться с кризисом freepik

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Ракетные удары за последние полторы недели повредили уже около 40% объектов энергетической инфраструктуры Украины. Есть риск, что страна просто не справится с отопительным сезоном. «360» разобрался, что предпринимают власти сейчас и что им стоило бы предпринять.

Экономить придется долго

Министр энергетики Украины Герман Галущенко предрек стране самую сложную зиму за всю историю ее независимости. Он отметил, что власти делают все возможное, чтобы обеспечить людей теплом и электричеством, но инфраструктура требует ремонта, а оборудования не хватает.

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По последним данным советника министра Александра Харченко, повреждено порядка 40% энергетической инфраструктуры и генерирующих мощностей. Он предупредил, что экономит электричество придется еще долго, восстановление оборудования займет «от нескольких месяцев до года».

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На этой неделе на территории нескольких регионов Украины проходили веерные отключения электроэнергии. В «Укрэнерго» заявили, что это не результат разрушения энергетической системы, а как раз попытка ее наладить в свете того, что уровень потребления электричества резко вырос. Но вряд ли объяснение сильно утешило украинцев, особенно с учетом того, что от них не скрывают: начавшийся кризис — надолго, а с наступлением холодов ограничения подачи электроэнергии могут быть более значительными.

Кстати, по неофициальным данным, опубликованным в Telegram-канале «Резидент», еще до начала ударов ВС России по энергетическим объектам Украины в срочном ремонте там нуждалось около 15 тысяч котельных: при доставке к потребителю терялось до 45% обеспечиваемого ими тепла.

Неплохой вроде бы попыткой помочь жителям стало создание государственного интернет-сервиса по продаже дров — заказать их можно онлайн с доставкой на дом. Однако журналисты «Иносми», опробовавшие работу этого сайта, убедились в том, что он пока далек от совершенства: ассортимент невелик, не все дрова подходят для домашних печей, общая сумма рассчитывается только после доставки (которая иногда выходит дороже самих дров). Похоже, если сервис и заработает в полную силу, то явно не в ближайшее время, а дело идет к зиме уже сейчас. Значит, нужно искать другие способы выхода из ситуации.

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Населению Украины остается ждать, что правительство сделает шаг к единственно верному решению, пояснил «360» экономист и политолог, руководитель направления «финансы и экономика» в Институте современного развития Николай Масленников.

«Ответ тут только один: надо находить пути к урегулированию ситуации, по поводу которой возникла спецоперация, — завершать боевые действия. Но для этого нужны дипломатические усилия. Поэтому здесь нужна не столько энергетическая политика, сколько выраженные четкие намерения к миру и соответствующие шаги», — рассудил политолог.

Он предложил украинской стороне для начала «прекратить устраивать диверсии» на Запорожской АЭС. Он напомнил, что инфраструктура Украины выводится из строя в ответ на ее действия. Сначала — взрыв на Крымском мосту, сейчас — обстрелы Белгорода.

«Ключ к спокойной зиме — прекращение военных действий, выход на определенные договоренности. Другого рецепта нет. Можно сколько угодно фантазировать, что можно было бы сделать, но это значит предполагать, что конфликт будет продолжаться. А украинцам остается только ждать и надеяться, что все прекратится», — резюмировал Николай Масленников.

Но действия украинских властей, в частности отказ от переговоров с президентом России Владимиром Путиным, наталкивают на мысль, что подождать все-таки придется.