Веерные отключения электричества начались в Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины | 360°

20 октября 2022, 17:17
Веерные отключения электричества начались в Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины
«Укрэнерго» предупредила о веерных отключениях электричества в трех областях Украины
Энергетическая компания «Укрэнерго» объявила о начале веерных отключений электроэнергии в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Меру объяснили стремительным ростом уровня потребления электричества.
«Из-за резкого увеличения уровня потребления электроэнергии диспетчерский центр „Укрэнерго“ вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской областях», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
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Уточняется, что когда какую улицу отключать от электроэнергии — определит оператор распределительных сетей.
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Перед этим председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что все вводимые ограничения — вынужденные и они не свидетельствуют о разрушении энергосистемы, а направлены на сохранение ее стабильности. Кудрицкий заверил, что компания «имеет план действий» при разных вариантах развития событий, в том числе на случай работы в условиях «значительных разрушений и увеличения потребления из-за холода».
Электричество
Украина
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