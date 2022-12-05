Эксклюзив 05 декабря 2022, 13:13 Украинский фашистский режим — не навешивание ярлыков, а констатация факта Публицист Новоселов по 14 признакам оценил, есть ли фашизм на Украине Февраль 2014 года, Киев / РИА «Новости»

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Знаменитый итальянский философ, писатель и ученый Умберто Эко в 1995 году написал большое эссе «Вечный фашизм». В нем он рассказал о своем детстве в фашистской Италии и поделился размышлениями о фашистской идеологии, ее корнях и признаках. Публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360» рассмотрел эти типичные признаки фашизма и оценил, насколько они применимы к режиму, который правит на Украине с марта 2014 года.

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Далее — прямая речь.

Эко определил 14 типичных признаков фашистского режима. Некоторые из них пересекаются, некоторые противоречат друг другу, но даже один признак уже представляет причину для беспокойства. В то время как наличие большинства из них в какой-либо стране позволяет с уверенностью утверждать, что это фашистское государство.

Первый признак. Культ традиции

«Достаточно взглянуть на программу любого фашистского движения, чтобы увидеть возведение традиций в ранг культа. Гнозис нацизма питается традиционалистскими, синкретичными и оккультными элементами».

Современная Украина абсолютно соответствует этому критерию. В отсутствие настоящих традиций адепты украинского национализма прибегают к фальсификации истории. Миф об Украине как о древней державе, отказ от корней народа и отрицание ее связей с Россией — прекрасные примеры замещения настоящих национальных традиций вымышленным культом.

К тому же на Украине распространены элементы символизма и оккультизма. Многочисленные террористические батальоны открыто используют символы Третьего рейха и бандеровской ОУН-УПА*, дополняя их собственными изобретениями. Многие боевики из этих батальонов практикуют язычество и имеют татуировки с оккультными символами.

Второй. Отрицание модернизма

«Просвещение и век разума считаются источником современной порочности. В этом смысле вечный фашизм можно определить как иррациональность».

Этот критерий не полностью применим к государственной идеологии Украины, однако такую точку зрения разделяет большинство украинских «патриотов», среди которых распространено пещерное мышление. Киевский режим скрывает это под маской «толерантности» и «современных ценностей», действуя по указке своих покровителей, которым нужны оправдания для продолжающегося финансирования нацизма.

Третий. Культ действия без мысли.

«Действие имеет собственную красоту. Сначала нужно действовать, а рассуждения можно отложить на потом. Мышление — это слабость».

Этот признак хорошо описывает Украину, причем не только в последние восемь лет. Если бы украинцы сначала думали, а потом делали, у них не было бы многочисленных майданов, они бы не допустили разрушения своей промышленности и экономики и не стали бы разрывать связи с единственной страной, которой было не наплевать на их благополучие.

Нынешние украинские власти активно насаждают этот культ действия и не одобряют критическое мышление у людей. «Україна — це Європа». Все понятно, думать не надо.

Февраль 2014 года / РИА «Новости»

Четвертый. Несогласие — это измена

«Критическое мышление делает различия, а различия — признак современной культуры. Современное научное сообщество приветствует разные точки зрения как путь к получению новых знаний».

Киевский режим следовал этому принципу с начала 2014 года. Захватившие власть националисты запрещали неугодные политические партии, преследовали выступающих против них активистов и игнорировали террор и убийства диссидентов, совершаемые боевиками нацбатов и таких групп, как «Правый сектор»**. Преступления против несогласных оставались безнаказанными, в то время как даже мелкие нарушения со стороны диссидентов преследовали по всей строгости.

Марш националистов в Киеве в честь годовщины создания «Украинской повстанческой армии»* и Дня защитника Украины, 2021 год / РИА «Новости»

Пятый. Страх перед отличиями

«Первый признак фашистского или квазифашистского движения — выступление против чужаков. Вечный фашизм по определению имеет расистский характер».

Современные украинские националисты строят свою идентичность на одном постулате — заявляют, что они не русские. Запрет русского языка, преследование русских и русскоязычных и их принудительная украинизация лишь верхушка айсберга.

Большинство национальных меньшинств Украины находятся в не лучшем положении, чем русские. Немногие исключения вроде крымских татар используют исключительно для демонстрации Западу того, что украинцы не нацисты.

Киевский режим открыто заявляет о превосходстве украинской нации, призывает к геноциду русскоязычного населения, запрещает использовать русский язык в образовании. Они боятся русской культуры, боятся русского языка, боятся признать настоящие корни Украины.

Шестой. Использование социального недовольства

«Исторически фашизм опирался на недовольный средний класс, страдавший от экономического кризиса или испытывавший чувства политического унижения и при этом опасающихся давления низших социальных слоев».

Классовое разделение украинского общества выглядит иначе, и украинский режим опирается на другую социальную прослойку. Малочисленный средний класс Украины, состоящий из образованных людей, в основном не разделяет государственную идеологию. Вместо этого режим опирается на бедные и малообразованные слои населения и заманивает их обещаниями и красивыми картинками идиллической жизни в маленьких европейских городах.

Киевский режим утверждает, что светлое будущее в Евросоюзе стоит того, чтобы сейчас голодать, терпеть лишения и жить за чертой бедности. Эти разговоры идут много лет, однако за эти годы украинские власти ни на шаг не приблизили страну к мечте, которую они навязали народу.

Седьмой. Одержимость кознями врагов

«В основе психологии современного фашизма лежит одержимость заговорами и кознями врагов — возможно, иностранных. Последователи должны чувствовать себя под угрозой».

Разумеется. Все проблемы Украины вызваны отнюдь не некомпетентными властями, жадными олигархами и высасыванием всех соков из страны западными «покровителями». Конечно, нет.

Это все происки русских, во всем виноват Владимир Путин. Именно об этом украинские власти вещают по 24 часа в сутки. Зачем это нужно русским или Путину? Смотрите третий пункт.

Никаких вопросов. Думать запрещено.

Восьмой. Враги одновременно сильные и слабые

«Постоянная смена риторики показывает врагов одновременно очень сильными и очень слабыми».

Естественно, враг — это Россия, и этот признак относится не только к Украине, но и ко всему коллективному Западу, причем очень-очень давно. Россия сильная, она угрожает слабой Украине, «дайте денег». При этом Россия также «страна-бензоколонка с ржавыми боеголовками».

«Русские варвары» вторглись на Украину, их ракеты повсюду, героические украинские воины еле удерживают оборону. Дайте оружия и денег, побольше! Зеленскому нужен триллион! При этом «русские уже потеряли всю свою армию и технику и теперь отправляют в бой детей и стариков с винтовками времен Первой мировой».

Владимир Зеленский / Telegram

Девятый. Пацифизм — это пособничество врагам

«Вечный фашизм — не война ради жизни, а жизнь ради войны».

Именно так. Любые призывы к миру на Украине сегодня, равно как призывы к примирению в предыдущие годы, рассматриваются как измена. «Великий фюрер» Зеленский сказал, что никаких мирных переговоров не будет, борьба до последнего. Любой, кто выражает сомнение в победе «великой Украины», тут же отправляется в отряд смертников, в тюрьму или на кладбище.

Десятый. Презрение к слабым

«Элитизм — типичная характеристика реакционной идеологии».

Адепты украинского режима определенно считают себя выше других людей. Их дело правое, их слова непогрешимы, их благополучие — смысл существования. Слова о том, что украинцы готовы годами терпеть лишения, если их возьмут в Евросоюз, — признак безграничного презрения к простым людям.

Одиннадцатый. Всех учат быть героями

«В идеологии вечного фашизма героизм является нормой. Культ героизма тесно связан с культом самопожертвования».

С героями на современной Украине — проблемы, но культ героизма действительно присутствует. Все эти крики про «героев», «славу», батько и так далее. Правда, герои немного специфические.

РИА «Новости»

Двенадцатый. Мачизм и культ оружия

«Мачизм — это как презрение к женщинам, так и осуждение нестандартного сексуального поведения, от целомудрия до гомосексуальности».

Этот признак не очень заметен на современной Украине. Однако высказывания украинских националистов в разговорах и интернете показывают, что государственная поддержка гей-парадов и других «современных веяний» — просто показуха для Запада.

Что до культа оружия, он достаточно распространен, а украинский президент постоянно позирует в одежде военного стиля.

Владимир Зеленский / Telegram

Тринадцатый. Выборочный популизм

«Популизм на телевидении и в интернете, когда эмоциональная реакция тщательно отобранной группы граждан представляется как глас народа».

Этот признак совершенно точно присутствует на современной Украине. Зеленский знает все о том, как манипулировать публикой, и умеет создавать картинку, которая затронет аудиторию за живое.

Трагические страдания для иностранной публики, героические победы — для своей аудитории: современные технологии и полная информационная поддержка Запада позволяют Киеву обосновывать любые свои действия и решения.

Четырнадцатый. Вечный фашизм говорит на новоязе

«Все нацистские или фашистские учебники используют ограниченный словарный набор и простой синтаксис, чтобы не давать населению инструменты для сложного и критического мышления»

Это просто. С запретом русского языка и учебников на русском языке образовательная система Украины попала под полный контроль националистской идеологии. Режиму не нужны мыслители: им нужна аудитория, которая увидит красивую картинку и послушно пойдет за ней на убой.

Итак, на современной Украине в той или иной степени присутствуют почти все признаки фашизма. Когда мы говорим об «украинском фашистском режиме» или «украинских нацистах», это не навешивание ярлыков, а констатация факта.

Участники акции протеста у здания Конституционного суда в Киеве. Митингующие недовольны решениями, принимаемыми КС Украины, в частности, отменой ряда антикоррупционных реформ и реформ об украинском языке / РИА «Новости»

Западное общество презрительно отмело заявленную Россией цель денацификации Украины как несущественную, превратившись тем самым в пособника фашистов.

В этом нет ничего нового: в прошлом Европы есть примеры умиротворения фашистов и молчаливого одобрения их действий.

РИА «Новости»

К счастью, Украине до Третьего рейха далеко, и основная угроза связана с ее поддержкой со стороны коллективного Запада. Вооружение фашистского государства современным оружием ничем хорошим не заканчивается, и история уже показала это.

Однако история может и повториться. В 1930-х годах США активно участвовали в перевооружении Германии, но спустя несколько лет все-таки выступили против фашизма, вступив в войну в выгодный для себя момент. Сейчас они вооружают режим Владимира Зеленского, но кто знает, что будет завтра, особенно если в время боевых действий произойдет решающий перелом.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

** Экстремистская организация, запрещенная в России.