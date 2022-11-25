Эксклюзив 25 ноября 2022, 17:33 Зеленская заверила, что украинцы будут терпеть. Они всегда ведутся на красивые обещания Публицист Новоселов: обещания Зеленской, что украинцы будут терпеть, звучат жалко РИА «Новости»

Читать 360tv в

Первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью «Би-би-си», в котором рассказала, что ее страна переживет грядущую зиму, невзирая на холод и отключения электроэнергии из-за российских ракетных ударов. И все — ради членства в Евросоюзе. Публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360» объяснил, почему заявления жены Владимира Зеленского звучат жалко.

Реклама

Далее — прямая речь.

Украина продолжит сражаться в этой «войне мировоззрений», потому что «без победы мира быть не может», сказала жена Владимира Зеленского.

«Мы готовы это перетерпеть. Мы прошли через множество трудностей, мы видели столько жертв и разрушений, что блэкауты для нас не самое страшное», — заявила Зеленская журналистам, сидя в охраняемом бункере, который спрятан в лабиринте зданий с мешками с песком, в Киеве.

РИА «Новости»

Также она упомянула недавно проведенный «опрос», согласно которому 90% украинцев готовы жить без электричества два или даже три года, если увидят перспективу вступления в Евросоюз.

Возможно, для западной аудитории это звучит хорошо, но для российской — откровенно жалко. Эта дамочка прячется в безопасных бункерах и роскошных резиденциях и ни в чем не нуждается, при этом продолжает повторять мантры супруга о готовности украинцев сражаться и умирать.

Что-то непохоже, чтобы авторы этого «опроса» обращались к жителям Киева, Харькова или Одессы, которые уже начинают трезветь ввиду перспектив холодной зимы и абсолютной нищеты без каких-либо перспектив на будущее.

Украинцы давно известны склонностью вестись на красивые обещания, но это выглядит перебором даже для них. Официальный Евросоюз много раз прямо и косвенно давал понять, что членство Украины в обозримом будущем вообще не обсуждается. Они получили свой безвиз, поскольку ЕС была нужна дешевая рабочая сила, но на этом все.

Хотя Елена Зеленская вместе с муженьком разыгрывают из себя жертв, опасающихся покушения, ни она, ни сам украинский президент никогда не были целями для ликвидации, благо возможностей было предостаточно. Сами по себе они не играют никакой роли — просто актеры в этом спектакле, причем их роли даже не главные.

Кто знает, может быть, мадам Зеленская еще будет объяснять самому гуманному суду в мире, как она не хотела звонить в конгресс США с просьбами поставить оружие и как ее заставили постоянно требовать у НАТО введения бесполетной зоны над Украиной.

Эта красавица уже показала зубки в своем осеннем обращении к европейцам, когда обвинила их в желании «считать копейки, пока мы тут умираем». Для умирающей она выглядит довольно неплохо, а что касается денег, то к ней есть пара вопросиков.

Во-первых, сколько еще миллиардов ей нужно для полного счастья? Во-вторых, почему европейцы и американцы должны платить за упрямство ее мужа и почему она воспринимает это как их обязанность?

Администрация президента Украины

Можно было бы еще спросить, куда уходят деньги, ведь сумма помощи Украине более чем в два раза превысила ее годовой бюджет, и это была далеко не только военная помощь. Хотя можно и не спрашивать: страдания и жертвы станут уделом оболваненных украинцев, а элиты продолжат наслаждаться роскошью.

Однако в одном Зеленская была абсолютно права. Это действительно война мировоззрений, и у нас действительно не будет никакого мира без победы. Без победы России.