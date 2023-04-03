Мир 03 апреля 2023, 20:00 Святотатство и бесчинство. Украинские власти разрешили провокации против УПЦ Украинский политик Олейник рассказал, как действуют провокаторы в храмах УПЦ Соцсети

Читать 360tv в

Беспредел с гонениями на православных на Украине продолжился очередной провокацией. На этот раз в Хмельницком, где мужчина, переодетый в форму ВСУ, бросил на пол Евангелие, спровоцировав священника и прихожан. Очевидцы были вынуждена применить силу и вызвать полицейских. Мэр города после этого выступил с инициативой наказать стражей порядка и открыто призвал к гонениям на православных.

Спланированная провокация

Конфликт между священником канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и мужчиной в военной форме в храме Хмельницкого — не случайное событие, а задуманная провокация, заявил в беседе с «360» украинский политолог Александр Дудчак. В пользу этой версии, по мнению эксперта, говорит тот факт, что произошедшее снимали с двух точек, а люди были заранее подготовлены, держали телефоны, ожидая реакции.

Реклама

Украинский политик Владимир Олейник в разговоре с «360» также посчитал это провокацией.

«Обратите внимание: нет съемок, как он (мужчина в форме ВСУ — прим. ред.) уронил Евангелие и помешал службе», — отметил Олейник.

Кроме того, эксперт заявил, что «слышал запись телефонного разговора некоего Карася, который ходит под СБУ»: тот давал по телефону инструкции, как надо провоцировать священников УПЦ.

Схема довольно простая: один снимает, другой задает глупые вопросы, выводит представителя духовенства из себя, еще один записывает звук, а четвертый ведет съемку издалека. Главное — зафиксировать реакцию батюшки.

«А какая будет реакция священника, когда кто-то бросает на пол, как в этом случае, священную книгу? Какая должна быть реакция прихожан? Они его задержали — и обратились в полицию», — задался вопросом Олейник.

Понятное дело, чтобы вытолкать из храма, надо было приложить усилия, заметил Дудчак. Но, по мнению политолога, все было подстроено так, чтобы изобразить, как священники избивают вэсэушника, а правду о провокации максимально не пустить в СМИ.

«Но если бы не удалась эта провокация — была бы другая, или просто бы закидали камнями, или слезоточивый газ использовали, чтобы храм отобрать», — констатировал собеседник «360».

Говорить о том, что все священники должны быть «высечены из камня» и никак не реагировать на провокации, нельзя, считает политолог. Во-первых, священники — тоже люди, у них есть своя человеческая реакция. С другой стороны, это было нападение не на самого служителя Церкви, иначе он проявил бы смирение и выдержку, это было святотатство — бросили Евангелие, указал Дудчак.

Банальный грабеж

Есть еще одна мотивация творить бесчинства против канонической Церкви, напомнил Олейник.

«В лавре, как святыне, хранятся первые издания [святых книг]. Кроме того, многие западные коллекционеры знают, в каких рамах и где висят бесценные иконы… И вот сейчас многие настроены на то, чтобы совершить беспредел — попросту грабануть святое место», — объяснил он.

Байден-трансгендер против православия

Религиозная война на Украине идет давно, а то, что мы видим сегодня, — это исполнение заказа, предположил Дудчак. Президент Украины Владимир Зеленский ретранслирует чужие идеи.

«Ничего личного, он выполняет заказ. Тем более приехал проверяющий — Майк Помпео, бывший госсекретарь США, который курировал программу по уничтожению православия на Украине, и был одним из тех, кто обеспечивал предоставление томоса стамбульского патриарха, язык не поворачивается назвать его „вселенским“, Варфоломея», — сказал эксперт.

Олейник обратил внимание, что ни американские СМИ, ни политики практически никак не комментируют эту религиозную войну на Украине.

«А если молчание, значит одобряют», — уверен он.

Тем более что американцы продвигают сегодня иную повестку — и это не свобода и не демократия, а трансгендерная политика.

Президент США Джо Байден сказал недавно, что именно трансгендеры формируют душу американской нации. Человек создан по подобию Господа, а они хотят быть подобием какого-то Сатаны, заявил Олейник.

Байден, скорее всего, сам трансгендер. Ведь если трансгендеры — это душа США, может ли возглавлять США нетрансгендер? Владимир Олейник

Православие на Украине все равно не исчезнет, уверен Дудчак. Хотя верующих могут загнать, как первых христиан, в пещеры, в леса.

«Но людей-то не обманешь, все равно останется [православие]», — подытожил политолог.