Мир 31 марта 2023, 05:12 Байден заявил о формировании американскими трансгендерами «души нации» Президент США Байден: трансгендерные американцы формируют «душу нации» Pxhere

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Лидер США Джо Байден заявил, что трансгендерные американцы «формируют душу нации». Об этом говорится в президентском сообщении по случаю Международного дня видимости трансгендерных людей. Его текст опубликован на сайте Белого дома.

В заявлении главы Белого дома указано, что трансгендерные американцы «с гордостью служат в армии, лечат смертельные болезни, занимают выборные должности, ведут процветающий бизнес, борются за справедливость, воспитывают детей и многое другое».

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Также президент отметил, что с первого дня его администрация работала над пресечением неравенства. Она выступала за то, чтобы трансгендерные люди, а также все сообщество ЛГБТК+ могли жить безопасно и открыто.

В декабре 2022 года на Западе мужчинами стали называть не только по гендерному признаку, но и по принципу того, кем именно чувствует себя человек. Кембриджский словарь английского языка даже расширил определение слова. Так, мужчины — это «взрослые, определяющие себя как мужчины, даже если при рождении они были другого пола». То же самое проделали со словом «женщина». Таким образом иностранцы стремятся не обижать трансгендеров.