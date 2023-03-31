31 марта 2023, 05:12
Байден заявил о формировании американскими трансгендерами «души нации»
Президент США Байден: трансгендерные американцы формируют «душу нации»
Лидер США Джо Байден заявил, что трансгендерные американцы «формируют душу нации». Об этом говорится в президентском сообщении по случаю Международного дня видимости трансгендерных людей. Его текст опубликован на сайте Белого дома.
В заявлении главы Белого дома указано, что трансгендерные американцы «с гордостью служат в армии, лечат смертельные болезни, занимают выборные должности, ведут процветающий бизнес, борются за справедливость, воспитывают детей и многое другое».
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Также президент отметил, что с первого дня его администрация работала над пресечением неравенства. Она выступала за то, чтобы трансгендерные люди, а также все сообщество ЛГБТК+ могли жить безопасно и открыто.
В декабре 2022 года на Западе мужчинами стали называть не только по гендерному признаку, но и по принципу того, кем именно чувствует себя человек. Кембриджский словарь английского языка даже расширил определение слова. Так, мужчины — это «взрослые, определяющие себя как мужчины, даже если при рождении они были другого пола». То же самое проделали со словом «женщина». Таким образом иностранцы стремятся не обижать трансгендеров.
США
Джо Байден
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