Мир 02 апреля 2023, 18:19 Толпа пошла на штурм храма УПЦ в Хмельницком после драки священника и военного Священник и боец ВСУ устроили драку храме УПЦ в Хмельницком

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Конфликт между священником Украинской православной церкви (УПЦ) и мужчиной в военной форме произошел в храме Хмельницкого. Видео с места происшествия опубликовал в социальных сетях депутат областного парламента Виктор Бурлик.

В беседе с местным изданием Vsim он заявил, что священник напал на добровольца, который вернулся с фронта с контузией и черепно-мозговой травмой. По словам депутата, военный хотел призвать прихожан отказаться от УПЦ, так как она подчиняется Московскому патриархату.

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Версию депутата опровергла полиция. В беседе с украинским изданием «Страна.ua» правоохранители пояснили, что мужчина в военной форме во время литургии бросил на пол Евангелие и вступил в перепалку со священником. Очевидцы вызвали на место полицейских, которые забрали военного для привлечения к административной ответственности.

В Национальной полиции Украины заявили, что под уголовное дело подпал священнослужитель как напавший на военного.

В УПЦ назвали действия мужчины провокацией и унижением украинской армии. В церкви подчеркнули, что такими действиями народ пытаются расколоть.

Сейчас вокруг храма собралась толпа. На месте находятся сотрудники полиции. В УПЦ заявили, что Свято-Покровский собор в Хмельницком пытаются взять штурмом.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин в своем Telegram-канале возложил всю ответственность на священников. Он подчеркнул, что на внеочередной сессии горсовета УПЦ лишат всех земельных участников, а задержавших военного полицейских он пообещал привлечь к уголовной ответственности.