29 мая 2023, 18:53
Ложь вместо побед. Украинские фейки заменяют контрнаступление ВСУ
Политолог Мезюхо: сенатор Грэм приехал в Киев требовать отчет о контрнаступлении
Украинцы подставили американского сенатора, смонтировав видео его встречи с Владимиром Зеленским. Возможно, это сделали в надежде на то, что международный резонанс отвлечет США от вопросов о давно обещанном и оплаченном, но так и не сбывшемся контрнаступлении ВСУ.
Украинцы смонтировали речь сенатора США
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм посетил Украину и встретился с ее президентом Владимиром Зеленским. Местные СМИ опубликовал видео беседы, во время которой политик из США заявил «Русские умирают», после чего якобы добавил: «Мы еще никогда не тратили деньги так удачно».
Действительно, Штаты не поскупились: с февраля прошлого года они выплатили Украине 38 миллиардов долларов в рамках военной помощи. Однако столь откровенное заявление сенатора стало резонансным, вызвав законное возмущение в России и недоумение на Западе.
После того как агентство Reuters запросило у Киева полную версию видеозаписи, стало ясно, что украинские специалисты склеили фразы Грэма из разных частей беседы. Новость об украинском монтаже не смутила сенатора, зато он обрушился с критикой на «российскую пропагандистскую машину».
Зачем Украина врет
Председатель крымского Центра политического просвещения Иван Мезюхо в разговоре с «360» рассказал, зачем Киеву понадобилась такая подделка. Дело в том, что Зеленский и пособники его режима осознают собственное бессилие — на поле боя ВСУ не могут победить российскую армию.
«Поэтому в ход идут информационно-психологические операции. Наше общество пытается пугать различными русофобскими заявлениями, дезинформацией, фейками. Артист в политике ведет себя как клоун. Но в этом нет ничего удивительного, это не в первый раз», — отметил политолог.
Неслучайно, когда стало известно о подделке видеозаписи, Грэм обвинил в пропаганде именно Россию. Политик известен как отъявленный русофоб, поэтому никакая монтажная склейка не может его оправдать.
Что он делал в Киеве? Что он делал в офисе президента Украины? Говорил о мире? Нет, конечно. Грэм приехал туда для того, чтобы поддержать Украину в ее военных стремлениях и агрессивных планах в отношении России и ее территорий.
Иван Мезюхо
США требуют отработать деньги
В конгрессе Соединенных Штатов Америки, как стане демократов, так и в сообществе республиканцев, нет сторонников России, добавил Мезюхо. Нет там и отдельных личностей, которые адекватно относились бы к происходящим событиям и осознавали, как дорого будет стоить украинская авантюра для самих США.
«Похоже, последние контакты Зеленского с представителями американского истеблишмента, в том числе сенатором Грэмом, связаны с тем, что Вашингтон требует от Украины наконец-то начать этот мифический „контрнаступ“», — предположил политолог.
Он напомнил, что украинские власти с начала года анонсируют контрнаступление ВСУ, на которое американцы давали деньги. Поэтому Штаты просто требуют от Зеленского выполнения взятых ранее обязательств, которые он, видимо, не может исполнить.
США
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
Реклама
Реклама