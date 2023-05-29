Мир 29 мая 2023, 18:53 Ложь вместо побед. Украинские фейки заменяют контрнаступление ВСУ Политолог Мезюхо: сенатор Грэм приехал в Киев требовать отчет о контрнаступлении Соцсети

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Украинцы подставили американского сенатора, смонтировав видео его встречи с Владимиром Зеленским. Возможно, это сделали в надежде на то, что международный резонанс отвлечет США от вопросов о давно обещанном и оплаченном, но так и не сбывшемся контрнаступлении ВСУ.

Украинцы смонтировали речь сенатора США

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм посетил Украину и встретился с ее президентом Владимиром Зеленским. Местные СМИ опубликовал видео беседы, во время которой политик из США заявил «Русские умирают», после чего якобы добавил: «Мы еще никогда не тратили деньги так удачно».

Владимир Зеленский и Линдси Грэм / Официальное интернет-представительство президента Украины

Действительно, Штаты не поскупились: с февраля прошлого года они выплатили Украине 38 миллиардов долларов в рамках военной помощи. Однако столь откровенное заявление сенатора стало резонансным, вызвав законное возмущение в России и недоумение на Западе.

После того как агентство Reuters запросило у Киева полную версию видеозаписи, стало ясно, что украинские специалисты склеили фразы Грэма из разных частей беседы. Новость об украинском монтаже не смутила сенатора, зато он обрушился с критикой на «российскую пропагандистскую машину».

Зачем Украина врет

Председатель крымского Центра политического просвещения Иван Мезюхо в разговоре с «360» рассказал, зачем Киеву понадобилась такая подделка. Дело в том, что Зеленский и пособники его режима осознают собственное бессилие — на поле боя ВСУ не могут победить российскую армию.

«Поэтому в ход идут информационно-психологические операции. Наше общество пытается пугать различными русофобскими заявлениями, дезинформацией, фейками. Артист в политике ведет себя как клоун. Но в этом нет ничего удивительного, это не в первый раз», — отметил политолог.

Неслучайно, когда стало известно о подделке видеозаписи, Грэм обвинил в пропаганде именно Россию. Политик известен как отъявленный русофоб, поэтому никакая монтажная склейка не может его оправдать.

Что он делал в Киеве? Что он делал в офисе президента Украины? Говорил о мире? Нет, конечно. Грэм приехал туда для того, чтобы поддержать Украину в ее военных стремлениях и агрессивных планах в отношении России и ее территорий. Иван Мезюхо

США требуют отработать деньги

В конгрессе Соединенных Штатов Америки, как стане демократов, так и в сообществе республиканцев, нет сторонников России, добавил Мезюхо. Нет там и отдельных личностей, которые адекватно относились бы к происходящим событиям и осознавали, как дорого будет стоить украинская авантюра для самих США.

«Похоже, последние контакты Зеленского с представителями американского истеблишмента, в том числе сенатором Грэмом, связаны с тем, что Вашингтон требует от Украины наконец-то начать этот мифический „контрнаступ“», — предположил политолог.

Он напомнил, что украинские власти с начала года анонсируют контрнаступление ВСУ, на которое американцы давали деньги. Поэтому Штаты просто требуют от Зеленского выполнения взятых ранее обязательств, которые он, видимо, не может исполнить.