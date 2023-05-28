Мир 28 мая 2023, 16:06 Сенатор США назвал гибель русских удачным вложением денег. Ранее он призывал убить Путина Политолог Михайлов охарактеризовал слова сенатора Грэма пословицей о лающей собаке Википедия

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Американский сенатор Линдси Грэм назвал смерть россиян самой удачной тратой денег США в рамках оказания помощи Киеву. Такими высказываниями он решил порадовать президента Украины Владимира Зеленского. Республиканцу уже советовали сохранять трезвость ума после его призывов к убийству Владимира Путина. Но, судя по всему, этими рекомендациями Грэм решил пренебречь.

Одиозный сенатор с 20-летним стажем

Грэм занимает пост сенатора от Южной Каролины уже 20 лет. В 2019 году стал председателем сенатского комитета по судебной системе.

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Уже много лет республиканец критикует власти России. Является ярым сторонником санкционной политики. В 2018 году Грэм выступил одним из авторов инициативы об ужесточении ограничений против РФ под названием «Санкции из ада» (Bill from hell).

Он же озвучивал идею ввести понятие российского суверенного долга, против которого могут принять санкции, и призывал к ограничениям против российского кибернетического сектора.

Викимедиа

Призывы Грэма к убийству Путина

Вскоре после того, как Россия начала спецоперацию, Грэм выступил с призывом убить президента РФ Владимира Путина, сравнив его с Цезарем и Гитлером.

Впервые он заявил подобное в эфире Fox News на шоу Шона Хэннити, но этого, вероятно, ему показалось мало, поэтому политик продублировал идею в Twitter.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда обвинил республиканца в русофобии и посоветовал сохранять трезвость ума.

В США словам Грэма оказались совсем не рады. В критике против него объединились и члены Республиканской партии, и демократы. Так, сенатор от Демократической партии Брайан Шац попросил всех держать себя в руках, заметив, что за один вечер успел прочитать как минимум полдюжины безумных твитов.

А сенатор Тед Круз попытался объяснить соратнику по партии, почему такие предложения, мягко говоря, неуместны. При этом он общался с Грэмом как с пятилетним ребенком.

Джен Псаки, занимавшая тогда пост пресс-секретаря Белого дома, также заявила, что в администрации США подобные идеи не поддерживают. Но пыл одиозного сенатора критика, конечно, не остановила.

White House

«Почуял кровь» и захотел войны с Россией

В марте 2023 года Грэм дважды оказывался в центре скандала. Первый раз это произошло после инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Тогда Грэм заявил, что США должны сбивать российские самолеты, которые перехватывают американские БПЛА, независимо от того, пилотируемые они или нет.

Обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин заметил после этого, что в Вашингтоне «почуяли кровь в воде», надеясь, что недавнее развитие конфликта на Украине может втянуть США в прямую военную конфронтацию с Россией.

В том же месяце Грэм оконфузился на консервативном форуме Palmetto Family Matters. В ходе мероприятия один из зрителей назвал политика «ненастоящим консерватором» и обвинил в разжигании украинского конфликта. В ответ республиканец заявил, что Украину необходимо поддерживать, а своему оппоненту велел «заткнуться и убираться вон».

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«Удачная трата денег»

Встреча президента Украины и Линдси Грэма прошла в Киеве 26 мая. Зеленский выразил благодарность сенатору за «неколебимую позицию и вклад в усиление оборонных возможностей Украины».

Тут же он заметил, что Украину поддерживают и президент США, обе палаты конгресса, а также Республиканская и Демократические партии страны.

«Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — подчеркнул Грэм в ответ, улыбаясь.

Зеленский и остальные присутствующие на встрече в это время одобрительно кивали.

Цинизм и русофобия

Выпады сенатора Грэма будут продолжаться, и относиться к ним стоит помня пословицу «собака лает, а караван идет», заметил в беседе с «360» военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.

По его мнению, ничего нового в целом из высказываний Грэма никто не узнал. То, что Запад мечтает об уничтожении России, ни для кого не секрет.

«Нам просто нужно делать свое дело, продолжать специальную военную операцию. Мир меняется. Раньше он был однополярным, теперь Россия это меняет. И наша страна обязательно победит. Запад это понимает и боится. И этот страх развязывает языки сенаторам и другим подобным персонажам», — подчеркнул Михайлов.

Отдельно он отметил, насколько циничными были слова Грэма, назвавшего гибель людей «удачным вложением денег».

В заявлении сенатора нет ничего от человеколюбия. Элиты американские служат сатане. Он враг. И таких врагов у нас много, но мы должны идти своим путем. Евгений Михайлов политолог

Такие сенаторы — позор для страны

Политолог Сергей Марков, рассуждая о возможной реакции на поведение Грэма в США, напомнил, что для Зеленского одной из ключевых целей является уничтожение русских в максимально большом количестве. И эту задачу ему спустили сверху западные кураторы.

США поддерживают террористический режим на Украине и называют его демократией, заметил собеседник «360». Поэтому никакого осуждения или критики в адрес Грэма в Соединенных Штатах не последует.

РИА «Новости»

«[Американские власти] ведут войну против России и лгут о том, что Россия — агрессор. Откровенная, прямая, наглая ложь — такова их позиция. Они на ней и останутся. Потому что, с их точки зрения, они выигрывают», — заключил политолог.

На высказывания Грэма уже отреагировали в Кремле. Дмитрий Песков назвал слова сенатора позором для США. По его мнению, трудно представить более унизительное явление для страны, чем наличие таких сенаторов.

В Белом доме заявление Грэма на переговорах с Зеленским пока никак не прокомментировали.