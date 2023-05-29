29 мая 2023, 02:01
Речь сенатора Грэма о смерти россиян смонтировали на Украине — СМИ
Reuters: слова сенатора Грэма о трате денег США на смерть россиян смонтировали в Киеве
Американский сенатор Линдси Грэм не называл смерть россиян удачной тратой денег США, сообщило Reuters, предоставив полную запись встречи. Изначально офис президента Украины Владимира Зеленского распространил видео, в котором фразы о смерти россиян и тратах США стояли друг за другом.
Эти слова, как указало агентство, американский сенатор произнес в другом контексте. Фраза об удачной трате денег касалась в целом помощи Украине от США. Как указывается, Грэм сказал, что сопротивление украинцев напомнило ему о «лучшем в нас самих в Америке».
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«Было время в Америке, когда мы были такими, боролись до последнего человека, мы собирались быть свободными или умереть», — привело агентство слова Грэма.
После ответа на это Зеленского, Грэм сказал: «И русские умирают».
Пресс-служба Зеленского разместила ролик, на котором изначально идут слова Грэма о смерти русских, а затем сразу же о том, что США «еще никогда не тратили деньги так удачно». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что слова Грэма стали позором для США.
США
Владимир Зеленский
Украина
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