Эксклюзив 11 мая 2023, 14:10 Украина в агонии. От воспитания фашиствующих молодчиков до признания термина «рашизм» Политолог Михайлов назвал признание «рашизма» на Украине попыткой скрыть поддержку нацизма Участники марша националистов во Львове, 1 января 2019 года / РИА «Новости»

Читать 360tv в

«Рашизм» придумали больше 20 лет назад на Западе. Украина переняла его в состоянии агонии, чтобы прикрыть собственную поддержку нацизма и принизить усилия России по отстаиванию своих национальных интересов. Об этом «360» рассказал политолог и военный эксперт Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь.

Рашизм — не фашизм

Термин «рашизм» достаточно давний и появился более-менее официозно в начале 2000-х годов. Использовать его стали наши либералы, оппозиционеры, но впервые он прозвучал в сводках западных идеологов и аналитиков — тех, которые рекомендовали продвигать такую терминологию.

Официально термин засветился в 2008-м. После того как Россия встала на защиту Южной Осетии, нашу армию и страну обвинили во всех тяжких грехах. Потом «рашизм» стали муссировать СМИ, особенно наши сбежавшие блогеры. Слово употребляли везде, где критиковали национальную политику России.

Почему взяли такое название? Потому что Россия пыталась отстаивать свои национальные интересы, и это по аналогии с фашизмом назвали рашизмом. Они начали свои грехи перекидывать на нас.

Течение усилилось в 2014 году, когда произошло историческое присоединение Крыма. В 2022-м это приобрело массовый характер. Начались боевые действия [в зоне СВО] — значит, русские, по мнению противников, рашисты.

РИА «Новости»

Изобретение Запада

Для Украины говорить это очень выгодно, ведь все знают, что именно она воспитала откровенно фашиствующих молодчиков, националистические бригады и идеологию у себя в стране. Пытаясь нивелировать это, они стали продвигать термин «рашизм». Именно на этой почве произошло голосование в украинском парламенте, где единогласно назвали идеологию Российской Федерации рашизмом.

Участники ежегодного факельного шествия по случаю дня рождения Степана Бандеры в центре Киева, 1 января 2022 года / РИА «Новости»

Не нравится им, что Россия добивалась учета собственных национальных интересов любыми путями, потому что другого выхода уже нет, — значит, мы рашисты.

Это, конечно смешно. Термин начали продвигать западные партнеры киевского режима, но уже поздно, ведь есть фашисты. Они не успеют вдолбить в головы европейского сообщества термин «рашизм» и то, что это плохо. Мы проведем спецоперацию и выполним задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, и все эти попытки обзывать нас рашистами уйдут в прошлое.

Конечно, достаточно долго придется это выкорчевывать, пока мы не восстановим свое влияние во всех республиках Советского Союза и тех странах, где его потеряли. Это неминуемо произойдет.

Думаю, мы добьемся принятия законодательства, и называние нас рашистами приравняют к отрицанию холокоста. Если кто-то где-то в мире напишет «рашист», мы добьемся, чтобы за это ввели наказание. Если вообще дойдет до глобального употребления.

Редкое понятие

Украина агонизирует. Само понятие рашизма ведь пришло с Запада. В СМИ оно изредка появлялось, но не произошло массового применения. Но теперь, видимо, на фоне принятия подобного решения украинским парламентом обозвать нас рашистами, а идеологию русских рашизмом, западные партнеры поддержат это в еще большей мере.

Нет сомнений, что оно уйдет в прошлое. Однако много фактов в пользу того, что западные спецслужбы приложат максимум усилий для дискредитации России. Мы к этому уже привыкли — продолжим бороться.

Думаю, если меня назовут рашистом, буду только гордиться этим. «Рашизм» звучит гордо, «фашизм» — нужно уничтожать, если до этого дойдет.

Многие блогеры, даже те, кого я читал, уехали и стали оскорблять любого гражданина России, который радеет за победу своей страны и ее великое будущее, обзывают их рашистами. Они уже перечеркнули свое будущее в этой стране. Так делали даже те, кто остался. Будем выкорчевывать.