Мир 02 мая 2023, 18:53 Бессильная злоба. Украина официально ввела термин «рашизм» Украина утвердила термин «рашизм» и признала его госидеологией России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Верховная рада сегодня официально ввела в документальное обращение выдуманный термин «рашизм», сообщил местный депутат Алексей Гончаренко. Более того, Рада признала «рашизм» государственной идеологией России и призвала ООН, ЕС и правительства демократических стран осудить его.

Под «рашизмом» понимается «новая разновидность тоталитарной идеологии и практики», которая якобы лежит в основе сформировавшегося в России режима. Среди «признаков» явления названы распространение русского языка и культуры, влияния РПЦ и СМИ страны.

Реклама

За официальное введение абсурдного термина проголосовал 281 депутат.

Источник РИА «Новости» назвал новую украинскую инициативу проявлением «бессильной злобы». Собеседник агентства напомнил, что это уже не первый раз, когда Украина придумывает антироссийские клише, созвучные терминам с яркой негативной окраской.

«Holodomor в написании латиницей должен был вызывать ассоциации с холокостом. Теперь придумали „рашизм“, созвучный фашизму. Это не что иное, как проявление бессильной злобы и агрессивной русофобии», — подчеркнул источник.