Спецоперация 11 мая 2023, 07:13 Выполнение задач спецоперации оценили в Кремле Пресс-секретарь президента Песков сообщил о достижении ряда целей за год СВО на Украине РИА «Новости»

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Российские военные выполнили часть задач по обеспечению безопасности жителей Донбасса, однако противника еще необходимо отодвинуть, поэтому спецоперация продолжится. Об этом в эфире телеканала ATV сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Еще в феврале 2022 года, в самом начале, президент Владимир Путин говорил о необходимости обеспечения безопасности жителей Донбасса, который жили под снарядами собственного государства долгие восемь лет. На Западе эти обстрелы решили не замечать», — сказал он.

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Песков отметил, что Россия частично выполнила эту задачу, однако до полного завершения спецоперации еще далеко.

«Продолжаются обстрелы Донецка и других городов. Противника нужно оттеснить на достаточное расстояние, поэтому СВО продолжится», — добавил пресс-секретарь.

Ранее Песков сказал, что Россия в спецоперации пытается сберечь жизни людей и не стремится разрушить инфраструктуру соседней страны.