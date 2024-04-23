Эксклюзив 23 апреля 2024, 00:04 Украина — лакомство для западных людоедов Блогер «Голос Мордора»: капитуляция превратилась в вопрос сохранения Украины Andriy Andriyenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

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На Западе заговорили, что Украине нужно мобилизовать еще минимум 250 тысяч человек. Иначе, мол, любая помощь стране будет бесполезной. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360» заметил, что киевский режим поддерживают лишь для одной цели — получить как можно больше человечины для людоедов из ЕС и США.

Далее — его прямая речь.

Немецкий военный «эксперт» и один из главных русофобов издания Bild Юлиан Репке считает, что никакая американская помощь и поставки оружия из Европы Украине не помогут, если стране не удастся мобилизовать еще минимум 250 тысяч человек.

Юлиан Репке умалчивает, что масштабные поставки самого разного оружия из США и Европы и свежие, полнокровные и подготовленные подразделения ВСУ ничего не смогли сделать с русской обороной в ходе пресловутого контрнаступления. И почему-то надеется, что сейчас ситуация сложится иначе.

Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press

Но я хотел поговорить не об этом, а о людоедстве. Потому что Юлиан Репке и есть самый настоящий людоед с непомерным аппетитом.

Вообще, людоедов очень много. Они сидят в Еврокомиссии, на Капитолийском холме и в Белом доме. Жадные до человечины моральные выродки, которым, по большому счету, на Украину и то, что с ней будет, абсолютно плевать.

Ведь сейчас только идиот сможет поверить в то, что Украина добьется хоть каких-то успехов на фронте, и фактически она уже обречена.

Вся эта помощь дается Украине только ради того, чтобы у людоедов была свежая человечина. Двести пятьдесят тысяч мало? Давай миллион! Больше нет мужиков? Давай женщин! Их тоже не хватает? Есть еще и подростки.

И ведь та часть Украины, которая останется после российской победы, тоже не будет жить в мире. Там непременно начнется война всех против всех.

Возникнет толпа атаманов с бандами, в которые пойдут те, кто выжил в мясорубке боевых действий. И поток человечины не закончится, потому что убивать друга они будут самозабвенно.

IMAGO / Kyrylo Chubotin / Global Look Press

Вопрос капитуляции сейчас становится уже вопросом сохранения Украины и хоть какого-то демографического потенциала. И будущего этих территорий: потому что, чем раньше украинцы поймут, что Запад просто пожирает их людской ресурс, тем больше будет шансов на то, что на месте нынешней Украины появится что-то вменяемое, а не новое Сомали, только в Европе.

Впрочем, может, и украинцам плевать на самих себя. Такое тоже вполне может быть.