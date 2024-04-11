Мир 11 апреля 2024, 19:56 Западу посоветовали готовиться к обсуждению капитуляции Украины Небензя: вместо саммитов Западу нужно готовиться обсуждать капитуляцию Украины Eugen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Попытки Владимира Зеленского продвигать «формулу мира» и созывать саммиты вызывают недоумение. Западу нужно готовиться к обсуждению капитуляции Украины. Такое мнение высказал постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН. Его слова привело РИА «Новости».

«Уже очень скоро единственной темой для любых международных встреч по Украине будет безоговорочная капитуляция киевского режима», — сказал дипломат.

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Власти Швейцарии по просьбе Зеленского созывают в июне саммит по Украине. В конференции могут принять порядка 80-100 государств, однако участие Китая остается под вопросом.

В МИД заявили, что Россия отказалась участвовать в этом мероприятии.

Зеленский рассчитывает, что на саммите в Швейцарии утвердят «мирный план», который впоследствии представят России. Параллельно в Киеве готовят план по разрушению Крымского моста и атакам на инфраструктуру в России.