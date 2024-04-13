13 апреля 2024, 23:53
Украину назвали беззащитной для ракетных атак
Журналист Репке: уничтожение ПВО оставило без защиты 90% Украины
Российские войска практически полностью уничтожили все системы противовоздушной обороны Украины. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) написал военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке.
Он подчеркнул, что 90% украинской территории остались без защиты для ракетных атак.
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«Без сарказма и иронии: украинской ПВО пришел конец», — написал Репке.
Ответственность за сложившееся положение дел он возложил на канцлера Германии Олафа Шольца и министра обороны страны Бориса Писториуса. Журналист напомнил, что именно ФРГ возглавила коалицию по поставке систем противовоздушной обороны.
«Только 17% немецких систем Patriot попали в Украину. 83% остаются в стране и в настоящее время вообще не используются», — подчеркнул Репке.
Он добавил, что власти Франции, как еще один лидер «коалиции» не проявила ни малейшего усилия для того, чтобы купить хоть какую-то системы ПВО на Украине.
«У нас есть многочисленные союзники по всему миру, которые могли бы поставлять системы по просьбе или под давлением Берлина и Парижа. Ничего из этого не происходит», — резюмировал журналист.
Об отказе Украине в передаче систем противовоздушной обороны Patriot со стороны Румынии, Испании и Польши со ссылкой на источники сообщила газета The Financial Times. Собеседники издания заявили, что власти европейских стран объяснили свой отказ тем, что передача вооружений подорвет их обороноспособность.
Германия
Евросоюз
Украина
Франция
ПВО
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