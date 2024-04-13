Мир 13 апреля 2024, 23:53 Украину назвали беззащитной для ракетных атак Журналист Репке: уничтожение ПВО оставило без защиты 90% Украины РИА «Новости»

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Российские войска практически полностью уничтожили все системы противовоздушной обороны Украины. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) написал военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке.

Он подчеркнул, что 90% украинской территории остались без защиты для ракетных атак.

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«Без сарказма и иронии: украинской ПВО пришел конец», — написал Репке.

Ответственность за сложившееся положение дел он возложил на канцлера Германии Олафа Шольца и министра обороны страны Бориса Писториуса. Журналист напомнил, что именно ФРГ возглавила коалицию по поставке систем противовоздушной обороны.

«Только 17% немецких систем Patriot попали в Украину. 83% остаются в стране и в настоящее время вообще не используются», — подчеркнул Репке.

Он добавил, что власти Франции, как еще один лидер «коалиции» не проявила ни малейшего усилия для того, чтобы купить хоть какую-то системы ПВО на Украине.

«У нас есть многочисленные союзники по всему миру, которые могли бы поставлять системы по просьбе или под давлением Берлина и Парижа. Ничего из этого не происходит», — резюмировал журналист.

Об отказе Украине в передаче систем противовоздушной обороны Patriot со стороны Румынии, Испании и Польши со ссылкой на источники сообщила газета The Financial Times. Собеседники издания заявили, что власти европейских стран объяснили свой отказ тем, что передача вооружений подорвет их обороноспособность.