Эксклюзив 08 июня 2023, 12:58 Украина кричит на Запад «помогите!». А ее кормят обещаниями бывшие генсеки НАТО Политолог Михайлов: заявления Расмуссена о войсках НАТО — информационный вброс РИА «Новости»

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Заявления бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что некоторые страны альянса могут направить войска на Украину — просто информационный шум, заявил в беседе с «360» военный эксперт и политолог Евгений Михайлов. По его мнению, такие слова звучат и с целью, чтобы создать видимость «поддержки» Украины, у которой возникли проблемы с обещанным контрнаступлением.

«На мой взгляд, вряд ли кто-либо из стран — участниц НАТО возьмется гарантировать безопасность Украины после введения своих военных на ее территорию, ведь это будет означать уже прямой конфликт с Россией», — подчеркнул Михайлов.

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По его оценке, теоретически Польшу и прибалтийские страны могут попробовать использовать в качестве раздражителей, тем более что они представляют «главных гиен в ЕС». Однако это ничего не изменит.

«Россию это никак не остановит, она продолжит достигать своих целей и выполнять задачи, поставленные в рамках спецоперации. А если поляки или прибалты дернутся — прямой конфликт будет неизбежен. А что будет потом? Вступятся ли за них другие участники блока — вопрос», — заметил он.

Политолог отметил, что сейчас и в НАТО, и ЕС складывается такая ситуация, что нельзя исключать, что некоторые страны еще задумаются над целесообразностью нахождениях в этих объединениях.

«А все эти возгласы о введении войск — [просто возгласы]. Тем более что иностранные военные и так уже там — переодетые, под видом инструкторов, наемников. И гибнут тысячами», — констатировал собеседник «360».

Он также обратил внимание, что подобные заявления делают не действующие руководители тех иных союзов, а уже отошедшие от дел. Те, кто занимает посты сейчас, — молчат и очень осторожны.

Но, вероятно, Западу нужно также поддерживать видимость своей поддержки Украины, которая кричит «Помогите!», добавил Михайлов. И вот, чтобы президент этой страны «выдохнул», в СМИ появляются публикации таких заявлений уже отошедших от дел политиков, заключил Михайлов.

Своими размышлениями о введении войск на Украину Расмуссен поделился ранее в интервью The Guardian. По его словам, если Украина ничего не получит на саммите НАТО в Вильнюсе в июле, то Польша и страны Прибалтики могут разместить свои силы на украинской территории.