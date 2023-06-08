Мир 08 июня 2023, 03:01 Экс-генсек НАТО назвал страны, которые могут отправить войска на Украину The Guardian: Польша может отправить войска на Украину после саммита в Литве piqsels

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Некоторые страны НАТО могут захотеть разместить войска на Украине, если ей не предоставят реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе. Об этом бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен сообщил в интервью британской газете The Guardian.

«Я думаю, что поляки серьезно подумают о том, чтобы войти и собрать коалицию желающих, если Украина ничего не получит в Вильнюсе», — сказал он.

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По словам экс-главы Североатлантического альянса, власти Польши могут собрать коалицию желающих для прямого вступления в конфликт на Украине. При этом он уточнил, что потенциальная коалиция может найти поддержку в лице стран Балтии. Речь идет об Эстонии, Латвии и Литве.

«Польша активно занимается оказанием помощи Украине. И я бы не исключал, что в этом контексте она будет действовать еще сильнее, а за ней последуют страны Балтии», — пояснил Расмуссен.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Польшу враждебным России государством. Он отметил, что власти страны «находятся в истериках русофобии».