Эксклюзив 08 июня 2023, 09:22 Военкомы озолотились. Побег из Украины превратился в выгодный бизнес Журналист Подоляка: военкомы на Украине быстро превратились в очень богатых людей РИА «Новости»

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Военкомы на Украине превратились в очень богатых людей — им платят тысячи долларов, чтобы иметь возможность сбежать из страны. Об этом на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой рассказал журналист и блогер Юрий Подоляка.

Он обратил внимание, что мобилизационный возраст на Украине снижается — раньше он был 25, сейчас 23. Причина простая — ВСУ не хватает людей, чтобы комплектовать новые бригады.

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«Все прекрасно понимают, что будут большие потери и их надо как-то восполнять, и противник готовиться к этому, в том числе, принимая такие решения. Насколько я знаю, десятки тысяч людей, если не сотни, покинули Украину за деньги», — заметил журналист.

По словам Подоляки, это превратилось в очень выгодный бизнес. А военкомы на Украине теперь очень богатые люди. Многие из них могут запросто построить себе не одну виллу в Испании или Италии, потому что деньги к ним в карманы текут рекой.

«За каждого освобожденного от страха человека, который платит индульгенцию на выезд за рубеж, [военком] получает довольно круглую сумму — несколько тысяч долларов. Кто как договорится», — подчеркнул он.

Говоря о наемниках, блогер отметил, что сейчас ситуация несколько трансформировалась. Если в первые месяцы речь шла о «классических наемниках», то теперь все иначе.

«Умирать ради кого-то они не готовы. И их постепенно меняют солдаты стран НАТО. Очень много польских военнослужащих. Они находятся в тех или иных подразделениях. <…> Артиллерийские расчеты на польских „крабах“ (САУ Krab, — прим. ред.) — это те же поляки. И очень много их. Наемниками я бы их не назвал», — пояснил журналист.

Сегодня польских солдат в рядах ВСУ огромное количество. Есть и военнослужащие из других стран, в первую очередь США и Великобритании, их меньше.

«Если суммарно их собрать, мы получим [контингент численностью] до 15 тысяч человек», — заключил собеседник «360».