Мир 27 декабря 2022, 16:18 Учителя апокалипсиса. Западному обществу внушают, что русский — не человек Политик Клинцевич заявил, что Россия должна жестко отстаивать свой суверенитет freepik

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Западные политики перестали стесняться: они откровенно заявляют, что мечтают о поражении России и угрожают ее президенту. Пропаганда утверждает в головах людей простую максиму «русский — не человек». Противостоять этому можно только народным единством всех россиян и победой в украинском конфликте.

Запад угрожает российскому лидеру

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глобальный характер украинского конфликта подтверждают действия коллективного Запада и киевского режима под руководством президента Украины Владимира Зеленского.

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Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО хотят полного уничтожения России, сказал глава ведомства. Кроме того, некие представители Пентагона пригрозили устранением президента Владимира Путина.

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Лавров напомнил, что хотя противники готовы на многое для достижения своих целей, у планов «нанести по Кремлю обезглавливающий удар» есть последствия. Москва не оставит подобные угрозы безнаказанными.

Россия никого не боится

Политик и общественный деятель, кандидат психологических наук Франц Клинцевич пояснил «360», что сегодня США дают команду своим вассалам пропагандировать главный лозунг: «Убить как можно больше русских, русские должны быть уничтожены!»

На Украине такой девиз твердят все — от президента до рядового солдата, это основной элемент их идеологической системы, подчеркнул Клинцевич. Фоном проходят истерики отдельных европейских политиков, мечтающих поставить ВСУ более мощное вооружение.

В своих публичных выступлениях западные политики не скрывают, что уничтожение России имеет несколько этапов. Первый, самый главный этап — физическое устранение Владимира Путина. Франц Клинцевич

Политик отметил, что по логике коллективного Запада русские — не люди, они могут лишь выполнять распоряжения и их убийство не станет преступлением для джентльмена. Это официальная парадигма, которая культивируется, внедряется в умы и сердца.

«Наша задача сегодня только одна — жестко отстаивать суверенитет и крепить единство. У нас есть все для того, чтобы отстоять свое государство: воля, руководство, материальные ресурсы и научно-технический потенциал. Мы никого не боимся!» — подчеркнул Клинцевич.

По его мнению, война НАТО с Россией уже идет: Запад открыто своим оружием в руках своих солдат убивает русских людей — как военных, так и гражданских.

Угрозы нужно воспринимать серьезно

Политолог и журналист Юрий Светов напомнил, что бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон уже заявлял, что Владимир Путин может стать для американцев военной целью.

Многие решили, что не стоит обращать внимания на слова полусумасшедшего бывшего чиновника. На деле же получилось как в русской поговорке: что на уме у действующих военных, то на языке у отставного советника, отметил Светов.

«Покусившись на жизнь руководителя России, американцы получат в ответ аналогичную реакцию в отношении своего президента. То есть это четкий шаг к развязыванию войны, которая неминуемо будет ядерной», — предположил политолог.

Светов уточнил, что угрозы в адрес Путина — в первую очередь шантаж, попытка запугать и остановить Москву. Однако к таким заявлениям нужно отнестись со всей серьезностью.

Тот факт, что в США все-таки обсуждают возможность войны с Россией, уже не через действия Украины, а именно прямой, — тревожный сигнал. Возможно, визит заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева в Китай как раз связан с обсуждением такого рода угроз. Юрий Светов

Россию хотят разделить

Светов заявил, что Запад уверен: ему угрожает сам факт существования России. Население планеты растет, ресурсы ограниченны. Раньше в таких ситуациях помогал захват колоний в Африке и Азии. Сейчас остается только передел земель.

Уже можно наблюдать, как люди, бежавшие из России, на полном серьезе обсуждают вопрос разделения страны на десятки небольших государств, напомнил политолог. Значит, подобные идеи расхожи и среди стратегов Пентагона.

«Это было мечтой Гитлера — поделить Россию: часть будет непосредственно обслуживать немцев, а часть станет выполнять другие задачи за Уралом. Получается, эти планы не отброшены?» — задался риторическим вопросом собеседник «360».

Нужна победа на Украине

Западные политики, подсчитав совокупное количество оружия, уверены, что в ядерной войне смогут нанести упреждающий удар до того, как Россия им ответит. Вот только расчеты не всегда бывают верны, подчеркнул Светов.

«Характерный пример: когда начали вводить санкции, говорили, что Россия — лишь 2% мирового ВВП, поэтому ее можно выкинуть и мир даже не заметит. Но оказалось, что российский вклад намного значительнее. Теперь это болезненно сказывается на тех, кто переоценил могущество своей экономики», — сказал он.

По мнению политолога, шанс нормализовать отношения России и Западом есть. Но это может произойти только после победы российской армии на Украине.

Лишь когда покажем, что у нас есть реальные военные возможности, что мы способны победить, несмотря на противодействие со стороны НАТО и других стран, с нами будут считаться. Сейчас же даже те, кого мы считаем дружественными странами, «виляют хвостом». Юрий Светов

Представители того же Казахстана — союзника России — заявляют, что пусть они и не станут присоединяться к западным санкциям, но обходить их тоже не помогут. А ведь когда вспыхнуло вооруженное восстание в январе 2022 года, казахи просили помощи у русских — и им сразу помогли, напомнил Светов.

«Даже они, союзники, смотрят на эту ситуацию конфликта на Украине и ждут: победит или не победит Россия? Победит — и придется выстраивать одну линию поведения, не победит — будет другая. А „западники“ тем более выжидают», — подытожил политолог.