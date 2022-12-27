Власть 27 декабря 2022, 05:19 США пригрозили физическим устранением президента России — Лавров Глава МИД Лавров: в Пентагоне пригрозили нанести удар по Кремлю

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Заявления неназванных лиц в Минобороны США о нанесении удара по Кремлю, по сути, означают угрозу физического устранения главы российского государства, заявил ТАСС глава МИД России Сергей Лавров.

«Некие „неназванные официальные лица“ из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю „обезглавливающий удар“, по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства», — пояснил дипломат.

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Лавров предупредил, что у подобных планов есть последствия. Из западных стран также поступают сигналы о ядерной угрозе. Министр напомнил о словах экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, заявившей о готовности применить ядерное оружие в отношении России.

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Более того, Киев постоянно устраивает какие-то провокации. Все это переходит всякие границы, подытожил глава МИД. Ранее Лавров заявил, что Украина пытается «втащить» США и блок НАТО в конфликт. В Киеве надеются на открытое столкновение России и альянса.