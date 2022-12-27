27 декабря 2022, 08:37
Лавров заявил, что США жаждут полного поражения России на поле боя
Глава МИД Лавров: США и страны НАТО жаждут поражения России на поле боя и ее уничтожения
Соединенные Штаты и их союзники по блоку НАТО хотят, чтобы Россия проиграла «на поле боя» и полного уничтожения страны. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.
По его словам, действия Запада и киевского режима во главе с президентом Владимиром Зеленским подтверждают глобальный характер украинского конфликта.
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«Уже ни для кого не секрет, что стратегическая цель США и их союзников по НАТО — победа над Россией на поле боя как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны», — сказал он.
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Лавров высказал мнение, что противники России готовы на многое для достижения своих целей. Министр в интервью также сообщил, что некие люди из Пентагона пригрозили Кремлю устранением российского лидера. Глава МИД РФ предупредил, что российские власти не оставят это просто так.
Сергей Лавров
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