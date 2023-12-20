Эксклюзив 20 декабря 2023, 12:23 Убогая копия. Зеленский провел пресс-конференцию, подражая Путину Блогер «Голос Мордора»: Зеленский провел пресс-конференцию, подражая Путину Keystone Press Agency / Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский накануне провел итоговую пресс-конференцию, в ходе которой потребовал возвращения страны к границам 1991 года, а также заявил о продолжении поддержки со стороны США. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в комментарии «360» заметил, что Зеленскому в очередной раз захотелось «покрасоваться перед камерами, сказать что-то умное, показать, какой он и уверенный в себе».

Далее — его прямая речь.

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Жалкие цифры просмотров

Получилось на троечку с минусом, а может и вообще на «садись, два». Не проникся никто — ни народ, ни журналисты, ни хозяева. Как мне кажется, даже близкие соратники пана гетьмана начали задумываться, а не пора ли сваливать потихоньку, пока не начался большой шухер? Потому что его приближение все очевиднее, а Зеленский делает вид, что все работает в нормальном режиме.

Впечатлили и цифры просмотров. Народ постит скриншоты из YouTube с какими-то совершенно жалкими цифрами. И что-то мне подсказывает, что с телевизионной аудиторией ситуация была не лучше. Не удивительно, если даже официально рейтинги Зеленского просто рухнули и никакого доверия ему больше нет. Пан гетьман сейчас держится только за счет штыков и наганов своей банды и расправ с неугодными.

Диктатура в самом уродливом ее проявлении.

Зеленский — изможденный и нервный

Из того, что он там наговорил, особо отметить тоже нечего. Украина не проиграла, пэрэмога близка, как никогда, заграница нам поможет, я самый красивый и умный, поэтому буду сидеть тут до упора. Оказывается, у Украины даже победы имеются, чего вообще никто не ожидал. Но пан гетьман о них поведал.

Внешне выглядел он не очень хорошо. Изможденный, нервный, явно с последствиями неумеренного потребления стимуляторов, иногда даже впадал в гнев и ругался с журналистами. Нервно-эмоциональное состояние пациента явно нестабильно и очевидно, что он нуждается в немедленной госпитализации, тем не менее продолжает руководить тем, что когда-то было государством Украина. Впрочем, какое государство, такой и руководитель.

Убогая копия прямой линии с Путиным

Западная пресса с утра уже вышла с не очень комплиментарными статьями в адрес пана президента. Чувствуется, что журналисты явно разочарованы, потому что в той ситуации, в которой сейчас находится Украина, президент точно должен выглядеть немного иначе. И меньше болтать глупостей. И еще один небольшой пункт — этой пресс-конференции точно бы не было, если бы перед ней не прошла прямая линия с Владимиром Путиным.

У Зеленского есть такое свойство — копировать то, что делает президент России, но копия получается жалкой и убогой.

И понятно, что пресс-конференцию Путина на Украине посмотрело в несколько раз больше народу, чем шоу Зеленского. Оно и понятно — Путин скоро будет их президентом, а Зеленский, в лучшем случае, беглым гауляйтером.