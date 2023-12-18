Общество 18 декабря 2023, 16:53 Прямую линию с Путиным посмотрел каждый десятый россиянин Mediascope: 63% телезрителей смотрели прямую линию с Путиным РИА «Новости»

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Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которую в 2023 году совместили с пресс-конференцией, посмотрели свыше 63% телезрителей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Mediascope.

От всего населения России процент зрителей составил 10,7%. Еще 21,7% россиян посмотрели программу минимум минуту.

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Mediascope собрал данные по жителям страны, которые старше четырех лет, из городов с населением от 100 тысяч человек. Для их основы взяли количество просмотров шести телеканалов — «Россия 1», Первого канала, НТВ, «Россия 24», «МИР» и «Соловьев LIVE».

Предыдущую прямую линию провели в 2021 году. Ее посмотрели 58,6% телезрителей, в том числе 10,9% от населения России. Минимум минуту программу смотрели 21,8% аудитории.

В 2023 году пресс-конференция Владимира Путина, совмещенная с прямой линией, прошла 14 декабря. Она длилась чуть более четырех часов. За это время президент ответил почти на 70 вопросов.