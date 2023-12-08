Мир 08 декабря 2023, 17:59 Польский генерал выдвинул «уставшему» Зеленскому неожиданное требование Польский генерал Скшипчак призвал Зеленского уйти в отставку Keystone Press Agency / Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский должен «немедленно» уйти в отставку, поскольку он провоцирует конфликт между военачальниками. Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак, его слова привела газета Rzeczpospolita.

По его мнению, Зеленский «плохо укрепляет свои позиции», раздувая конфликт с руководством ВСУ. Скшипчак не видит другого решения для выхода из этой ситуации, как отставка украинского президента.

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«Пришло время, чтобы он, наверняка уставший от того, что происходит, ушел», — заметил поляк.

Действия Зеленского не идут на пользу Украине, подчеркнул Скшипчак. Сейчас Киев наверняка не сможет достичь поставленных целей по возвращению утраченных территорий. Именно поэтому в западных странах стали задаваться вопросом — стоит ли продолжать поддержку Украины, подытожил генерал.

Ранее The Economist указал на конфликт Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Политическая борьба на Украине усиливается, учитывая, что рейтинг доверия к президенту падает, а позиции Залужного укрепляются.