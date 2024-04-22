Эксклюзив 22 апреля 2024, 22:17 Три принципа американцев. Зачем США помогать Украине? Политолог Подберезкин: новый пакет помощи Украине принесет США выгоду Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Украина наконец получила очередной пакет военной помощи от США. Американцы четко следуют своим принципам: стараются сделать так, чтобы навредить России, с выгодой для себя и без риска ядерной эскалации. Повлияют ли их шаги на ход спецоперации, объяснил на стриме с ведущей «360» Екатериной Малашенко политолог Алексей Подберезкин.

Далее — его прямая речь.

Политика [США] в отношении Украины двухпартийная. <…> Нужно понимать, что это противоборство между собой.

Три принципа [американцев] очень понятны. Первый: надо сделать все, что плохо для России. Второй: чтобы все, что мы делаем плохо, было выгодно для США. И третий — чтобы это не привело к неконтролируемой эскалации ядерной войны. Решение о выделении почти 61 миллиарда долларов полностью соответствует этой стратегии.

Это плохо для России, тут иллюзий питать не нужно. Ракеты и боеприпасы, которые начали поставлять, станут проблемой, с которой мы научились бороться. Те же самые баллистические снаряды наши ПВО, системы «Алмаз — Антей», сбивают достаточно эффективно. Причем особенно хорошо это делают не тяжелыми ракетами большой дальности, а «Буками» и «Торами».

Я имею в виду первую модификацию баллистических ракет армии США. [Они] достаточно крупные, тяжелые, но не очень точные. Их сбивали и будут сбивать. Но сказать, что это не принесет никаких проблем, конечно, нельзя.

MOD Russia / via Globallookpress.com / Global Look Press

У ATACMS пять модификаций. Одна из них достаточно старая, первая — [снарядов] накопили достаточно большое количество: на складах под тысячу штук лежит, и американцы с удовольствием продадут или выдадут это Украине.

У нее точность не очень высокая, и это тяжелая ракета. Когда ее сбивают — там кинетическая энергия большая, — нужно, чтобы противоракета была мощная. Скажем, у «Панциря-С» она в 20 раз легче, и чтобы сбить эту ракету, требуется несколько «Панцирей».

Не думаю, что будут поставлять новые системы. У них и дальность выше. У старой — около 180 километров, что тоже немало с учетом того, что их могут расположить в 20-25 километрах от линии боевого соприкосновения. Легко посмотреть, что они достают не только до Крыма, но и в значительной части перекрывают наши приграничные территории.

Но [ракеты] большой дальности поставлять не будут, я уверен. Во всяком случае, в ближайшее время.

MOD Russia / via Globallookpress.com / Global Look Press

Можно исходить из того, что закончили производство этой серии, первую модификацию ATACMS, давно. Их уже не делают, поэтому, что есть — около тысячи экземпляров, — это максимум, что могут поставить. Но я не думаю, что это будет в таком количестве.

Надо понимать, что американцы и европейцы просто закручивают эту эскалацию, и она будет продолжаться достаточно долго — сколько они могут себе позволить.

В 2024 году сил у [ВСУ] для какого-либо наступления нет. И здесь можно гадать только о том, в какие сроки им нанесут поражение, или наступит катастрофа для ВСУ, они капитулируют. Сейчас спорят, будет это то ли в августе, то ли в октябре–ноябре, то ли не произойдет до конца года.

Здесь говорить о реальных сроках практически невозможно. Все будет зависеть не только от соотношения сил, но и от стойкости наших ребят, противника, искусства командиров, от многих прочих субъективных вещей.