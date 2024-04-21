Мир 21 апреля 2024, 19:30 США смогут начать отправку ракет ATACMS Украине уже на следующей неделе Комитет сената США по разведке: поставки Украине возобновят на следующей неделе Attila Husejnow/Keystone Press Agency/globallookpress

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К концу следующей недели Соединенные Штаты смогут вновь начать поставлять Украине военную помощь. В частности, планируют отправлять оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщил телеканалу CBS глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер.

Он не исключил, что закон о выделении Киеву 61 миллиарда долларов утвердят сенаторы 23 или 24 апреля. В те же дни документ отправят на подпись главе Белого дома Джо Байдену.

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«Надеюсь, когда президент подпишет <…> эти материалы будут в пути к концу недели», — сказал Уорнер.

Он также подтвердил, что военная помощь Украине подразумевает отправку средств дальнего огневого поражения. По словам Уорнера, американская администрация начала подготовку к передаче ракет ATACMS два месяца назад, что указано в одобренном накануне законопроекте.

Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер рассказал, что боеприпасы планируют отправить на Украину по железной дороге. Это займет всего несколько дней.