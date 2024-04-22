Мир 22 апреля 2024, 12:15 Новый пакет военной помощи от США не поможет Украине Песков: новый пакет военной помощи США не поменяет ситуацию на поле боя РИА «Новости»

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Выделение США нового пакета военной помощи Украине не окажет влияния на обстановку на поле боя. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Новый пакет военной помощи США для Украины не окажет влияния на ситуацию на поле боя, а лишь приведет к увеличению числа погибших украинцев», — сказал он.

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Песков подчеркнул, что российские силы уверенно улучшают свои позиции в зоне СВО.

«Задействованные в проведении спецоперации Вооруженные силы улучшают свои позиции, динамика тут абсолютно понятна», — добавил пресс-секретарь Кремля.

Западная пресса со ссылкой на военных аналитиков сообщала, что очередной американский пакет военной помощи Украине не поможет остановить продвижение ВС России, но замедлит его.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что выделением помощи США заставили ВСУ сражаться до последнего украинца.