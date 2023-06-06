Мир 06 июня 2023, 02:36 «Трескотня» для внутреннего рынка. Европу и Украину уличили в лицемерии Украинский политик Олейник: бандформирования на Украине не могут быть вне согласия властей РИА «Новости»

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Сообщения о применении в Белгородской области оружия, которое Бельгия предоставила Украине, Брюссель «воспринял всерьез». Эти факты расследуют Минобороны и разведка королевства, отметил бельгийский премьер Александер Де Кроо. Однако европейские страны не могут не знать о происходящем, уверен украинский политик Владимир Олейник. По его словам, все эти заявления сделаны для «внутреннего рынка».

Далее — прямая речь.

Распределение оружия

И само оружие, и создание различных подразделений не может [происходить] вне государственного согласия на территории Украины. Это все работа спецорганов, формирование [идет] в том числе по национальному признаку.

Википедия

Там есть и соответствующие боевые отряды, направленные на работу в Белоруссии, в России и так далее. Добавляют туда наемников, оружие — все то, что дает Запад.

Вся вот эта «трескотня» для внутреннего рынка, для того, чтобы рассказывать о какой-то демократии, об обеспокоенности — все это от лукавого. Потому что продолжаются поставки оружия.

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Как оно попадает [к диверсантам]? Да оно просто распределяется, и не надо там черного рынка. Ну как это так, у вас есть какие-то бандформирования вне вооруженных сил, и они гуляют на территории с танками, с бронетранспортерами, с автомобилями и так далее. Ну как это? Где берут снаряды, где берут еще много чего необходимого для ведения диверсионной работы? Поэтому обеспокоенность Европы, и в частности Бельгии, это все от лукавого, абсолютно. Не реагируйте на это, все они знают прекрасно.

Мировой конфликт

Идет третья мировая война. Как классически она определяется: начало новой мировой войны на следующий день после окончания предыдущей. То есть с 1945 года. Еще в 45-м хотели англичане воевать с Советским Союзом, потом получили ядерные средства и тоже хотели бомбить, но получили паритет, перешли в стадию холодной войны. Развалили в конечном итоге Советский Союз, сегодня взялись за Россию, [хотят] развалить ее точно также по национальному признаку <…>.

В этом коллективный Запад участвует по полной программе. <…> На кону больше, чем мы думаем. Потому что если будет поражение, а оно будет, то сразу будут спрашивать: «а куда деньги направили?», «а зачем разжигали конфликт?», «а зачем наш бизнес ушел с европейских стран в Америку?», а потому что там дешевле энергоносители, «а почему Россия прекратила поставки?» — все это будут разбирать. У них другого выхода нет просто. <…> Сегодня конфликт находится на такой стадии, что многие поговаривают о применении ядерных средств — это будет уже финиш.