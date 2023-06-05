Мир 05 июня 2023, 12:01 Бельгия начнет расследование применения своего оружия против Белгородской области Премьер Де Кроо: Бельгия расследует применение своего оружия против Белгородской области РИА «Новости»

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Власти Бельгии обратили внимание на сообщения о том, что ВСУ применяли полученное от страны вооружение при атаках на Белгородскую область России. По фактам случившегося проведут расследования, заявил премьер европейской страны Александер Де Кроо. Его процитировало РИА «Новости».

Кроо подчеркнул, что оружие, которое передают Украине, должно использоваться только для «обороны».

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«Наше министерство обороны и службы разведки начали расследование этой информации, чтобы установить, что в действительности произошло», — указал политик.

Украинские ДРГ предприняли атаку на Грайворонский округ Белгородской области 22 мая. Тогда в регионе ввели режим КТО. Минобороны сообщило об уничтожении более 70 боевиков.

Затем диверсанты попытались прорваться в Новой Таволжанке. В Минобороны России сообщили, что противника удалось выдавить. Власти региона провели заседание оперштаба по итогам случившегося.