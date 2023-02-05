Мир 05 февраля 2023, 23:34 Танки есть, снарядов — нет. Германия отправит Украине снятые с вооружения Leopard 1 Военный историк Кнутов: на решение проблемы со снарядами к Leopard 1 уйдут месяцы Википедия

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Германия пообещала предоставить Украине 88 танков Leopard 1, но местные СМИ стали писать о появившихся сложностях с поставками. Снаряды для этих боевых машин больше не выпускают, поэтому обеспечить их боеприпасами проблематично. По словам экспертов, у Германии действительно может и не быть необходимого количества снарядов, но есть возможность купить их у других стран.

1 Какие танки получит Украина В конце января украинский посол во Франции Вадим Омельченко заявлял, что западные страны передадут 321 тяжелый танк. Но пока поставки вооружения идут с задержками. Германия согласовала отправку 88 танков Leopard 1. Перед этим руководство страны разрешило выделить роту танков Leopard 2A6 в составе 14 машин. Польские власти отправят 14 танков Leopard 2. Аналогичные танки передадут Украине Испания, Канада и ряд других стран. Франция поставит танки AMX-10 RC, а США — 31 танк Abrams. Великобритания анонсировала передачу 14 танков Challenger 2. О проблемах с боеприпасами для Leopard 1 написало издание Sueddeutsche Zeitung. По данным журналистов, обеспечение танков боеприпасами затрудняется, так как их больше не производят. Пока боевые машины ремонтируют, поэтому поставки начнутся только после завершения работ. Стоимость ремонта 88 танков оценили в сумму около 100 миллионов евро.

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2 Решение все равно найдут По словам военного историка Юрия Кнутова, сейчас сложно сказать, из-за чего возникли трудности с боеприпасами. У танков Leopard 1 свой калибр, который не совпадает с калибром орудия Leopard 2. Речь идет о 120-миллиметровых боеприпасах. «Возможно, что большой запас в свое время не создавался. Плюс боеприпасы могут производиться в других странах и требовать разрешения на поставку в другие страны. В любом случае, я думаю, что решение будет найдено, тем более, что Вашингтон выделил крупные средства на расширение производства снарядов в целом ряде стран НАТО, причем разных калибров», — отметил эксперт в разговоре с «360». Он добавил, что в ближайшие месяц-два проблему точно не решат, но в течение трех-шести месяцев это могут сделать. Танки без боеприпасов нет смысла поставлять, но снаряды в любом случае найдут и купят в других странах. «Танки Leopard находятся на вооружении более чем в 20 странах мира. Если каждая из этих стран продаст даже небольшую партию, то можно будет собрать достаточное количество снарядов, чтобы обеспечить эти 88 машин необходимым боекомплектом», — сказал Кнутов.

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3 Запад показывает фокусы Как заявил «360» политолог и журналист Юрий Светов, на самом деле у Германии никаких сложностей с боеприпасами нет. «Это все игрушки, которыми они занимаются, разыгрывая всякие фокусы — то нельзя, это нельзя. У них совершенно четкая установка — надо помочь Украине победить», — подчеркнул он. Эксперт напомнил, что сначала речь шла о 10-16 танках, а теперь говорят, что Германия планирует передать Украине 160 танков Leopard 1 из промышленных запасов. Технику якобы уже начать поставлять, но ее нужно немного подремонтировать или добавить боеприпасы. «Это все такие гнусные фокусы, которыми как-то пытаются обыграть ситуацию, что они делают все, чтобы Украина получила оружие и боеприпасы для того, чтобы убивать русских. В этом вся эта гнусность истории, все эти заявления [канцлера Германии Олафа] Шольца и всех других. Они говорят: „Да, мы, конечно, даем оружие, снаряды, бомбы и прочее, но это не значит, что мы вовлечены в конфликт“» — подчеркнул собеседник. По мнению Светова, западные страны уже все подготовили к отправке, а дальше вопрос упирается в Россию. Все иностранное оружие должно быть уничтожено при пересечении границы. «Когда говорят: „А что мы можем сделать, чтобы они не поставляли это оружие?“ Мы можем сделать только одно — немцы, англичане и французы должны увидеть, что как только все их „Леопарды“, „Цезари“ и „Абрамсы“ пересекают границу, то они горят», — отметил политолог. Он добавил, что только в этом случае Запад отреагирует. Если Россия этого не сделает, то поставки не прекратятся.