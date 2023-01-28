28 января 2023, 03:36
Запад пообещал поставить на Украину около 320 танков — посол во Франции
Посол Украины во Франции: Запад пообещал поставить 321 тяжелый танк
Украина в общей сложности может получить от западных партнеров 321 тяжелый танк. Об этом в эфире телеканала BFM сообщил посол во Франции Вадим Омельченко. Он признал, что поставки вооружения проходят с задержками.
«Сегодня многие страны официально подтвердили свое согласие поставить Украине 321 тяжелый танк», — заявил украинский посол.
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Он также отметил важность своевременных поставок, задержки вызывают беспокойство. Омельченко отметил, что Украина нуждается в тяжелой наступательной технике в кратчайшие сроки.
«Что касается сроков поставки, то они различаются в каждом конкретном случае. Некоторым (странам — прим ред.) необходимо провести техническое обслуживание, другие решают вопросы логистики, третьи ждут получения других моделей», — отметил посол.
Западные СМИ искажают информацию о конфликте на Украине, признал полковник британской армии Ричард Кемп. Военный заявил, что Россия медленно и долго, но одерживает победу в зоне боевых действий на востоке Украины.
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