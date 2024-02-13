Эксклюзив 13 февраля 2024, 21:58 Главное сражение впереди. США и НАТО превратили Украину в свою ЧВК Клинцевич сравнил Украину с нанятой США ЧВК для противостояния России РИА «Новости»

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Действующее политическое и военное руководство Украины не являются самостоятельными фигурами, а только исполнителями воли США и НАТО. Поэтому говорить о том, что ВСУ потерпели поражение в ходе летнего контрнаступления, неверно: проиграли американские генералы, которые отвечали за все сражения. Об этом в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой заявил глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Он пояснил, что участие США в конфликте уже никто не скрывает. ВСУ получают данные от космической группировки американских спутников через систему Starlink. Кроме того, на Украине проводят испытания самых современных видов вооружений, которые невозможны без участия американских систем.

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В качестве примера Клинцевич привел современные авиационные боеприпасы, разработанные в США. Они способны выпускать по восемь бомб, которые при помощи системы наведения одновременно поражают разные цели.

«Осуществить такие удары без космической группировки, без системы АВАКС (Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения — прим. ред.), который обеспечивает поддержку с Черного и Балтийского морей, невозможно. Все это управляется американскими специалистами», — подчеркнул собеседник «360».

Oleksii Chumachenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Цель — поражение России

Он добавил, что Россия сегодня ведет борьбу против специально созданной группировки из 50 стран, цель которых — поразить нашу страну. Украина в этой системе играет роль частной военной компании.

«Американцы наняли крупнейшую европейскую страну, как частную военную компанию, перепрошили людей, затуманили мозги и пустили на убой», — пояснил Клинцевич.

По его словам, большую часть приказов американские генералы принимали с использованием искусственного интеллекта. Но, так как его алгоритмы заточены на тактику экспедиционных корпусов, которые используют войска НАТО, ИИ не справился со смекалкой российского солдата и силой российского оружия. Но главное сражение еще впереди.

В ходе интервью глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский назначил главнокомандующим ВСУ Александра Сырского, а не начальника ГУР Кирилла Буданова. По его словам, у руководителя украинской разведки недостаточно опыта в управлении войсками.