Эксклюзив 13 февраля 2024, 19:21 Шансы изначально были ничтожны. Клинцевич объяснил, почему Буданов не мог заменить Залужного Клинцевич: Буданов не мог заменить Залужного из-за отсутствия опыта командования РИА «Новости»

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Шансы начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова заменить уволенного главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного изначально были ничтожными. Об этом в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой заявил глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Он пояснил, что у Буданова есть за плечами военное образование, но нет опыта командования крупными военными группировками, которые сегодня растянуты вдоль линии соприкосновения на более чем тысячу километров.

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«Буданов — невоенный человек. Быть преданным — это одно, он, может, и талантливый разведчик, но для управления серьезными армейскими группировками у него не хватает ни опыта, ни знаний, ни образования. Сырский — это совсем другой человек», — отметил Клинцевич.

Глава Союза ветеранов Афганистана добавил, что нижестоящие офицеры в украинской армии — это выходцы из программ переподготовки по системе НАТО, которым привили навыки экспедиционной тактики, которую используют в армии США. Такие действия в ходе контрнаступления показали свою неэффективность. По словам Клинцевича, изменить поведение украинских военных мог и уволенный со своего поста Залужный, но теперь это придется делать Сырскому.

При этом он обратил внимание, что Вооруженные силы России используют навыки континентальной стратегии, что стало для ВСУ серьезной проблемой.

Президент Украины Владимир Зеленский после увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и главы Генштаба Сергея Шапталы назначил на освободившиеся посты Александра Сырского и Анатолия Брагилевича, фактически дав старт кампании по полному обновлению военного руководства. Такое решение на Украине назвали «зачисткой».