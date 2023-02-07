Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что Брюссель активно помогает журналистам, которых Москва объявила иноагентами. Однако запрет некоторых российских государственных СМИ в Европе он посчитал защитой свободы слова. Такое признание официального лица ЕС в том, что Запад платит за «правильное» преподнесение информации, опрошенные «360» эксперты назвали беспрецедентным случаем.

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Александр Ионов, правозащитник

Я признан иноагентом в США — за так называемую пропаганду. Американцы завели на меня уголовное дело, обвинив в нарушении своих конституционных прав. И объявили в международный розыск. Я озвучивал свою позицию, которая в Конституции тех же США соответствует второй поправке и дает мне право на вероисповедание, свободу выбора и свободу политического выбора.

Когда история с иноагентами в России по линии нашего общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства начала активно развиваться и мы добились признания иноагентами «Медузы»*, «Важных историй»**, The Insider** и других изданий или организаций, то показали огромную фактуру.

Из нее следовало, что эти организации не просто получали целевое грантовое финансирование, они еще отчитывались в официальные организации, такие как федеральное Министерство юстиции Германии и другие министерства и учреждения, содействующие получению грантовых средств этим так называемым журналистам, блогерам или организациям.

Боррель напрямую сегодня сказал всему миру, что за освещение информации в «правильном» ключе по теме российского публичного общества европейцы платили достаточно серьезные деньги. И продолжают это делать. Это прямое вмешательство, нарушение всяческих международных постулатов в отношении СМИ.

Самое главное — они нарушают кодекс этики любого журналиста, потому что журналист, который получает от них финансирование, перестает быть журналистом. Он выполняет медийно-продюсерский заказ. И этот медийно-продюсерский заказ он размещает, выдает как новость.

Соответственно, тем самым он влияет на гражданское общество в России и на постсоветском пространстве. По сути, сегодня случился беспрецедентный случай: официальное лицо ЕС признало, что за «правильное» преподнесение информации платили деньги.