07 февраля 2023, 19:57
«Спалил своих же». Боррель подтвердил необходимость российского закона об иноагентах
Правозащитник Ионов: Боррель фактически сказал, что европейцы платят иноагентам в России
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что Брюссель активно помогает журналистам, которых Москва объявила иноагентами. Однако запрет некоторых российских государственных СМИ в Европе он посчитал защитой свободы слова. Такое признание официального лица ЕС в том, что Запад платит за «правильное» преподнесение информации, опрошенные «360» эксперты назвали беспрецедентным случаем.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Александр Ионов, правозащитник
Я признан иноагентом в США — за так называемую пропаганду. Американцы завели на меня уголовное дело, обвинив в нарушении своих конституционных прав. И объявили в международный розыск. Я озвучивал свою позицию, которая в Конституции тех же США соответствует второй поправке и дает мне право на вероисповедание, свободу выбора и свободу политического выбора.
Когда история с иноагентами в России по линии нашего общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства начала активно развиваться и мы добились признания иноагентами «Медузы»*, «Важных историй»**, The Insider** и других изданий или организаций, то показали огромную фактуру.
Из нее следовало, что эти организации не просто получали целевое грантовое финансирование, они еще отчитывались в официальные организации, такие как федеральное Министерство юстиции Германии и другие министерства и учреждения, содействующие получению грантовых средств этим так называемым журналистам, блогерам или организациям.
Боррель напрямую сегодня сказал всему миру, что за освещение информации в «правильном» ключе по теме российского публичного общества европейцы платили достаточно серьезные деньги. И продолжают это делать. Это прямое вмешательство, нарушение всяческих международных постулатов в отношении СМИ.
Самое главное — они нарушают кодекс этики любого журналиста, потому что журналист, который получает от них финансирование, перестает быть журналистом. Он выполняет медийно-продюсерский заказ. И этот медийно-продюсерский заказ он размещает, выдает как новость.
Соответственно, тем самым он влияет на гражданское общество в России и на постсоветском пространстве. По сути, сегодня случился беспрецедентный случай: официальное лицо ЕС признало, что за «правильное» преподнесение информации платили деньги.
Сергей Колясников, автор блога ZERGULIO
Запрещать — совершенно верная тактика. Просто примечательно, что Боррель спалил своих же агентов. Вот 19 декабря 2019 года он говорил следующее: «Российский закон об иностранных агентах — очередной шаг к ограничению свободы мнений, который затронет независимых журналистов». И сегодня, в 2023 году, признается, что эти журналисты были не независимыми, а получали и получают деньги от Евросоюза.
Не знаю, зачем он сливает своих агентов. Добавить к его словам просто нечего. Он прямым текстом подтвердил необходимость, важность российского закона об иностранных агентах.
Основные моменты статуса иноагента — распространение информации вместе с получением иностранного финансирования. На мой взгляд, это объективно и правильно. Надо ли ужесточать? Нужно запретить антироссийскую деятельность за иностранные деньги в нашем информационном поле. Любые меры в этом плане обоснованы и оправданы, как нам доказал Жозеп Боррель.
* Включено в России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, а также в список нежелательных организаций.
** Включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента
Журналистика
Европа
Санкции
Евросоюз
Реклама
Реклама