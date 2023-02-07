07 февраля 2023, 14:59
Боррель заявил, что ЕС поддерживает российские СМИ-иноагенты
Глава европейской дипломатии Боррель: ЕС помогает СМИ, которые в РФ считают иноагентами
Евросоюз активно помогает средствам массовой информации, которые в России признали иностранными агентами, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на конференции в Брюсселе. Его процитировал ТАСС.
«Мы активно им помогаем, мы стоим на стороне российских независимых СМИ, защитников прав человека и гражданского общества», — заявил глава внешнеполитической службы ЕС.
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Он уточнил, что поддержка происходит не просто на словах, а «в практическом ключе», но не стал уточнять, как именно, чтобы не оказывать этим СМИ «дурную услугу». По мнению Борреля, российские издания-иноагенты «говорят правду».
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За 11 месяцев 2022 года Роскомнадзор составил 131 протокол в отношении СМИ, признанных иноагентами. Нарушения касались неисполнения требований к использованию соответствующей маркировки. Об РИА «Новости» сообщили в надзорном органе в декабре.
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