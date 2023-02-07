Мир 07 февраля 2023, 14:59 Боррель заявил, что ЕС поддерживает российские СМИ-иноагенты Глава европейской дипломатии Боррель: ЕС помогает СМИ, которые в РФ считают иноагентами

Читать 360tv в

Евросоюз активно помогает средствам массовой информации, которые в России признали иностранными агентами, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на конференции в Брюсселе. Его процитировал ТАСС.

«Мы активно им помогаем, мы стоим на стороне российских независимых СМИ, защитников прав человека и гражданского общества», — заявил глава внешнеполитической службы ЕС.

Реклама

Он уточнил, что поддержка происходит не просто на словах, а «в практическом ключе», но не стал уточнять, как именно, чтобы не оказывать этим СМИ «дурную услугу». По мнению Борреля, российские издания-иноагенты «говорят правду».

Реклама

За 11 месяцев 2022 года Роскомнадзор составил 131 протокол в отношении СМИ, признанных иноагентами. Нарушения касались неисполнения требований к использованию соответствующей маркировки. Об РИА «Новости» сообщили в надзорном органе в декабре.