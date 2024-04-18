Мир 18 апреля 2024, 07:00 (обновлено: 18 апреля 2024, 09:14) Оставаться больше нет смысла. Российские миротворцы покидают Нагорный Карабах Политолог Подлесный: Пашинян наверняка заявит, что Россия бросила Армению Грузовики с российскими миротворцами проезжают по Лачинскому коридору. Фото: Vudi Xhymshiti via www.imago-ima / Global Look Press

Читать 360tv в

Россия досрочно выводит своих миротворцев из Нагорного Карабаха. Этот процесс начался еще осенью 2023 года, когда Азербайджан во время боевой операции забрал себе официально принадлежавшие ему земли. Однако политологи уверены: Армения не упустит шанса обвинить россиян в предательстве.

Вывод миротворцев с Кавказа

Российские миротворцы 17 апреля начали досрочный выход из Нагорного Карабаха. Примерно две тысячи военных с оружием и техникой поэтапно покидают регион через Дагестан, сообщило армянское издание News.am. Позже эту новость подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Реклама

Российский контингент должен был размещаться в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего регион с Арменией, еще год. Основанием было трехстороннее соглашение, подписанное Москвой, Ереваном и Баку 10 ноября 2020 года.

Помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев заявил, что решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории Карабаха принято высшим руководством России и Азербайджана.

Земля раздора: что произошло в Карабахе

Исход миротворцев не стал неожиданностью. Еще осенью 2023 года Минобороны сообщило, что временные наблюдательные посты начали сворачивать после военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. Кстати, тогда именно российские солдаты спасли тысячи армян, пожертвовав своими жизнями.

Нагорный Карабах — давний предмет спора Армении и Азербайджана. Каждая сторона настаивает, что это испокон веков их земля, приводят аргументы и факты. Но самая большая загадка в другом: почему за столько веков, проведенных бок о бок, соседи не могли как-то ужиться и мирно существовать?

Россиянам не единожды приходилось тушить разгорающееся пламя вражды. Была и Апрельская война 2016 года, и Вторая Карабахская война 2020-го. После нее в регион и вошли миротворцы. Именно они сдерживали вооруженные столкновения обеих сторон и не дали им перейти в полномасштабную войну.

Викимедиа

Какой будет реакция Армении на вывод миротворцев

Ввод миротворцев России в Нагорный Карабах был необходим, чтобы не допустить боевых столкновений между армянскими формированиями и азербайджанской армией, пояснил «360» директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

Это совершенно правильное решение трех президентов позволило избежать дальнейшей эскалации масштабных боевых действий. Сейчас у российского контингента нет необходимости присутствия в Нагорном Карабахе: территория перешла под полную юрисдикцию и физический контроль Азербайджана. Геннадий Подлесный

Угрозы возникновения конфликта в Нагорном Карабахе и его окрестностях на сегодня отсутствуют, заверил политолог. Однако наверняка премьер-министр Армении Никол Пашинян и группа его соратников будут спекулировать на уходе миротворцев и заявлять, что Россия их бросила.

«Точно так же Армения сейчас обвиняет Россию в том, что якобы именно она позволила Азербайджану „захватить“ Нагорный Карабах. Хотя все, кто хоть как-то интересуется политикой, точно знают, что именно Пашинян „сдал“ Арцах, объявив об этом на весь мир», — напомнил Подлесный.

Арцах — многозначный термин: это и армянское мужское имя, и провинция Великой Армении, которая была известна еще с II века до нашей эры. Нагорный Карабах стали называть Арцахом в конце 80-х годов XX века. После распада СССР часть территории бывшего исторического Арцаха де-юре осталась в составе Азербайджана, но фактически контролировалась непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. В ее конституции названия анклава и «Республика Арцах» были тождественны.

Собеседник «360» уточнил: когда Нагорный Карабах объявил себя суверенным государством, его практически никто не признал как субъект международного права.

В первую очередь не признала сама Армения. Это, кстати, вызвало шоковое состояние у руководства анклава: они были уверены, что Ереван даст им войска, чтобы противостоять азербайджанской стороне.

Но Армения не признала Нагорный Карабах ни как суверенное государство, ни как часть своей территории. И соответственно, не послала свои войска его защищать. Но почему-то решила, что это должна была сделать Россия. При этом Ереван даже не обратился в ОДКБ с официальным запросом на ввод войск. Геннадий Подлесный

Правда, официальное обращение в Организацию Договора о коллективной безопасности едва ли что-то изменило бы, добавил политолог. Ведь Азербайджан не нападал на Армению, а действовал на своей международно признанной территории. Но это, конечно, не отменит обвинений армянского руководства в адрес России.

«Они хотят снять с себя ответственность за то, что сами сделали. Можно прогнозировать, что вывод наших миротворцев Пашинян использует для нападок и обвинений в том, что Россия бросила Армению. И что вот, ей теперь ничего не остается, кроме как вступать в НАТО», — подытожил Подлесный.