18 апреля 2024, 07:00
(обновлено: 18 апреля 2024, 09:14)
Оставаться больше нет смысла. Российские миротворцы покидают Нагорный Карабах
Политолог Подлесный: Пашинян наверняка заявит, что Россия бросила Армению
Россия досрочно выводит своих миротворцев из Нагорного Карабаха. Этот процесс начался еще осенью 2023 года, когда Азербайджан во время боевой операции забрал себе официально принадлежавшие ему земли. Однако политологи уверены: Армения не упустит шанса обвинить россиян в предательстве.
Вывод миротворцев с Кавказа
Российские миротворцы 17 апреля начали досрочный выход из Нагорного Карабаха. Примерно две тысячи военных с оружием и техникой поэтапно покидают регион через Дагестан, сообщило армянское издание News.am. Позже эту новость подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Реклама
Российский контингент должен был размещаться в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего регион с Арменией, еще год. Основанием было трехстороннее соглашение, подписанное Москвой, Ереваном и Баку 10 ноября 2020 года.
Помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев заявил, что решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории Карабаха принято высшим руководством России и Азербайджана.
Земля раздора: что произошло в Карабахе
Исход миротворцев не стал неожиданностью. Еще осенью 2023 года Минобороны сообщило, что временные наблюдательные посты начали сворачивать после военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. Кстати, тогда именно российские солдаты спасли тысячи армян, пожертвовав своими жизнями.
Нагорный Карабах — давний предмет спора Армении и Азербайджана. Каждая сторона настаивает, что это испокон веков их земля, приводят аргументы и факты. Но самая большая загадка в другом: почему за столько веков, проведенных бок о бок, соседи не могли как-то ужиться и мирно существовать?
Россиянам не единожды приходилось тушить разгорающееся пламя вражды. Была и Апрельская война 2016 года, и Вторая Карабахская война 2020-го. После нее в регион и вошли миротворцы. Именно они сдерживали вооруженные столкновения обеих сторон и не дали им перейти в полномасштабную войну.
Какой будет реакция Армении на вывод миротворцев
Ввод миротворцев России в Нагорный Карабах был необходим, чтобы не допустить боевых столкновений между армянскими формированиями и азербайджанской армией, пояснил «360» директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.
Это совершенно правильное решение трех президентов позволило избежать дальнейшей эскалации масштабных боевых действий. Сейчас у российского контингента нет необходимости присутствия в Нагорном Карабахе: территория перешла под полную юрисдикцию и физический контроль Азербайджана.
Геннадий Подлесный
Угрозы возникновения конфликта в Нагорном Карабахе и его окрестностях на сегодня отсутствуют, заверил политолог. Однако наверняка премьер-министр Армении Никол Пашинян и группа его соратников будут спекулировать на уходе миротворцев и заявлять, что Россия их бросила.
«Точно так же Армения сейчас обвиняет Россию в том, что якобы именно она позволила Азербайджану „захватить“ Нагорный Карабах. Хотя все, кто хоть как-то интересуется политикой, точно знают, что именно Пашинян „сдал“ Арцах, объявив об этом на весь мир», — напомнил Подлесный.
Арцах — многозначный термин: это и армянское мужское имя, и провинция Великой Армении, которая была известна еще с II века до нашей эры. Нагорный Карабах стали называть Арцахом в конце 80-х годов XX века. После распада СССР часть территории бывшего исторического Арцаха де-юре осталась в составе Азербайджана, но фактически контролировалась непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. В ее конституции названия анклава и «Республика Арцах» были тождественны.
Собеседник «360» уточнил: когда Нагорный Карабах объявил себя суверенным государством, его практически никто не признал как субъект международного права.
В первую очередь не признала сама Армения. Это, кстати, вызвало шоковое состояние у руководства анклава: они были уверены, что Ереван даст им войска, чтобы противостоять азербайджанской стороне.
Но Армения не признала Нагорный Карабах ни как суверенное государство, ни как часть своей территории. И соответственно, не послала свои войска его защищать. Но почему-то решила, что это должна была сделать Россия. При этом Ереван даже не обратился в ОДКБ с официальным запросом на ввод войск.
Геннадий Подлесный
Правда, официальное обращение в Организацию Договора о коллективной безопасности едва ли что-то изменило бы, добавил политолог. Ведь Азербайджан не нападал на Армению, а действовал на своей международно признанной территории. Но это, конечно, не отменит обвинений армянского руководства в адрес России.
«Они хотят снять с себя ответственность за то, что сами сделали. Можно прогнозировать, что вывод наших миротворцев Пашинян использует для нападок и обвинений в том, что Россия бросила Армению. И что вот, ей теперь ничего не остается, кроме как вступать в НАТО», — подытожил Подлесный.
Армения
Военные
Войны
Россия
Армия
Нагорный Карабах
Азербайджан
Реклама
Реклама