Мир 17 апреля 2024, 15:19 Песков подтвердил вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха РИА «Новости»

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Россия выводит миссию миротворцев с территории Нагорного Карабаха. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Он ответил на вопрос журналистов о том, является ли достоверной информация о начале вывода российских миротворцев из региона.

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«Да, это действительно так», — прокомментировал Песков.

Решение о размещении миротворцев в Карабахе и вдоль Лачинского коридора приняли еще в ноябре 2020 года. Российский контингент находится в регионе в соответствии с трехсторонним заявлением, которое подписали армянский премьер-министр Никол Пашинян, глава Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин.

Ранее Армения обратилась к российскому руководству с требованием вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц. Секретарь Совбеза республики Армен Григорян подчеркнул, что в воздушной гавани должны работать армянские пограничные войска.

В конце марта спикер парламента Армении Ален Симонян подтвердил, что Россия и Армения пришли к единогласному решению этого вопроса. По его словам, российские пограничники покинут аэропорт до 1 августа 2024 года, сообщил RT.