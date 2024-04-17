17 апреля 2024, 15:19
Песков подтвердил вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха
Россия выводит миссию миротворцев с территории Нагорного Карабаха. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».
Он ответил на вопрос журналистов о том, является ли достоверной информация о начале вывода российских миротворцев из региона.
Реклама
«Да, это действительно так», — прокомментировал Песков.
Решение о размещении миротворцев в Карабахе и вдоль Лачинского коридора приняли еще в ноябре 2020 года. Российский контингент находится в регионе в соответствии с трехсторонним заявлением, которое подписали армянский премьер-министр Никол Пашинян, глава Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин.
Ранее Армения обратилась к российскому руководству с требованием вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц. Секретарь Совбеза республики Армен Григорян подчеркнул, что в воздушной гавани должны работать армянские пограничные войска.
В конце марта спикер парламента Армении Ален Симонян подтвердил, что Россия и Армения пришли к единогласному решению этого вопроса. По его словам, российские пограничники покинут аэропорт до 1 августа 2024 года, сообщил RT.
Армения
Кремль
Дмитрий Песков
Россия
Нагорный Карабах
Реклама
Реклама