Эксклюзив 10 ноября 2022, 12:35 Байден еще надеется на победу на Украине. Но республиканцы вставят палки ему в колеса Политолог Рогулев: выборы в конгресс заставили президента США Байдена оправдываться Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме / YouTube

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Американский лидер решил прояснить, что его страна не настроена на прямой конфликт с Россией. Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в разговоре с «360» отметил, что на этот шаг Джо Байдена толкнули не только неутешительные результаты выборов в конгресс, но и осуждение однопартийцев-демократов.

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Далее — прямая речь.

Байден попытался оправдаться

Речь президента США Джо Байдена [на пресс-конференции в Белом доме] стала результатом выборов в конгресс: он вынужден оправдываться за свои действия. Американского лидера многие обвиняли в том, что он втаскивает Соединенные Штаты в конфликт с Россией.

Претензии поступали и от однопартийцев Байдена. Было даже так называемое письмо тридцати: группа конгрессменов от Демократической партии призывала администрацию президента начать прямые переговоры с Россией по поводу перемирия с Украиной.

При этом, говоря о возможности переговоров между Киевом и Москвой, Байден заявил, что украинская сторона не готова к компромиссам. Президент США фактически озвучил позицию своей страны: американцы все еще надеются победить в конфликте.

Помощь Украине не отменяется

Какой будет дальнейшая помощь США для Украины после выборов — сократится она, продолжится в том же объеме или усилится, — зависит от наличия ресурсов и ситуации в самих Штатах.

Если там наступит ухудшение экономической обстановки, если стране понадобятся деньги для решения внутренних проблем, то, конечно, помощь сократят. Тем более что об этом говорят республиканцы, которые в палате представителей будут иметь большинство.

Они не настроены просто так раздавать деньги, не собираются устраивать Байдену легкую жизнь и будут ставить ему палки в колеса. Однако это не значит, что республиканцы отменят помощь Украине. Но просто так раздавать деньги не позволят.