Мир 10 ноября 2022, 10:03 Байден заявил, что США не собираются развязывать третью мировую войну Байден: США не давали Украине карт-бланш и не собираются развязывать третью мировую войну White House

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Власти США выполняют не все просьбы руководства Украины, заявил американский президент Джо Байден, выступая на пресс-конференции в Белом доме. По его словам, Штаты не собираются развязывать третью мировую войну.

Он напомнил, что США отказались создавать бесполетную зону над Украиной и не стали поставлять РСЗО HIMARS, дальность ракет которых превышает 965 километров.

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Журналисты поинтересовались, будут ли Штаты на постоянной основе продолжать помогать украинским властям дальше.

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«Между прочим, мы не предоставляли Украине карт-бланш. <…> Мы не собираемся развязывать третью мировую войну, сбивать российские самолеты, напрямую вступать в бой», — сказал Байден.

Говоря об отказе поставить для ВСУ РЗСО большой дальности, президент США заметил, что не хочет, чтобы «они начали бомбить российскую территорию».

Но при этом политик подтвердил, что США будут предоставлять Украине рациональные средства для самозащиты.

«Мы хотим убедиться, что они могут защитить себя. <…> На кон поставлено так много», — заключил Байден.