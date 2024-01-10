Мир 10 января 2024, 08:39 Посол рассказал, сколько человек мобилизуют на Украине благодаря новому закону Посол Мирошник: новый закон позволит Украине мобилизовать 10 млн человек Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Мобилизационный потенциал Украины в среднем составляет три миллиона человек, но власти страны с помощью нового закона могут увеличить резервы до 10 миллионов украинцев. Об этом «Известиям» заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родин Мирошник.

«Сейчас совершенно не ясна рамка этого мобилизационного потенциала. Кого киевский режим втиснет в это понятие новым законом», — указал дипломат.

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Он отметил, что в том случае, если под закон о мобилизации попадут здоровые мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и женщины военных специальностей, мобилизационный потенциал составит до трех миллионов человек. Если власти Украины решат добавить в список всех женщин призывного возраста, то мобилизационные резервы увеличатся до 10 миллионов.

«Но если речь о мотивированном и готовом мобилизационном резерве, то это практически ноль. С небольшим зазором», — заключил Мирошник.

По мнению полковника СБУ Романа Костенко, новый закон о мобилизации лишил главу государства Владимира Зеленского возможности переизбраться на следующий президентский срок. Военный добавил, что украинский лидер «политически уже умер».