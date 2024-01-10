Мир 10 января 2024, 04:11 Украине предрекли создание временного правительства в ответ на мобилизацию Экс-советник Кучмы Соскин предрек Украине временное правительство Freepik

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Начало мобилизации приведет к созданию на Украине временного правительства из недовльных мужчин, заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью YouTube-каналу Politeka. По его словам, новые власти согласятся на мирное соглашение с Россией.

Соскин заявил, что мужчины, которые не захотят «идти на мясо», постараются сбежать в приграничные регионы. Он предположил, что в южных и западных областях страны сформируется временное правительство, которое бросит вызов нынешнему режиму.

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Эксперт подчеркнул, что планы по мобилизации провалятся, так как набор дополнительных бойцов не имеет смысла без поддержки Запада. Он предположил, что идеи о завершении конфликта будут все более и более популярными.

«Будет создано временное правительство национального спасения с премьер-министром, исполняющим обязанности, который объявит о том, что страна должна идти на перемирие и прекращение огня», — предложил свой сценарий Соскин.

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