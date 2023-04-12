Эксклюзив 12 апреля 2023, 15:05 Разозлили зверя. Трамп станет президентом из мести врагам Американист Ордуханян: все слова и поступки Трампа будут местью политическим оппонентам White House

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Экс-президент США Дональд Трамп счел российского лидера Владимира Путина, а также его коллег из Китая и КНДР умнейшими политиками во всем мире и прокомментировал роль США в подрыве газопроводов «Северный поток» и — 2». Политик-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с «360» пояснил, что бывший глава Белого дома сейчас делает все, чтобы насолить противникам. В том числе допускает неоднозначные высказывания.

Далее — его прямая речь.

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Все идущее вопреки нынешнему курсу, злое и раздражающее людей, которые причинили Трампу личную боль, политически преследовали его, попадает в топку той борьбы, которую ведет Трамп.

Он это сказал лично, персонально. Это человек, у которого сильные личные амбиции. Я это хорошо помню по Нью-Йорку, когда Трампа пытались разорить. У него хотели отобрать казино, бизнес, дома. Он сумел выжить и написать книгу «Искусство возвращения обратно» — я как раз был на ее презентации. Мы тогда познакомились лично.

После этого человек уничтожил всех бывших партнеров, которые у него хотели отобрать бизнес, пользуясь не очень хорошей конъюнктурой на рынке недвижимости.

Так и происходит сейчас. Он им этого не простит. Это даже не вопрос принципа. Он не простит, что они своими грязными руками трогали вещи его жены в личном поместье. Не простит все выпады, не простит, что залезли в его личную жизнь.

Этот человек — самец, защитник своей берлоги. Они зря разозлили его до такой степени. Трамп будет мстить, вся его деятельность будет направлена на это.

Беру на себя смелость сказать, что президентское кресло Трампу уже особо и не нужно. Его главная цель — посмотреть на этих людей сверху вниз.