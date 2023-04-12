Происшествия 12 апреля 2023, 08:59 Бывший президент США уклончиво прокомментировал подрыв «Северных потоков» Дональд Трамп отказался говорить о роли США в подрыве газопроводов «Северный поток» РИА «Новости»

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Россия непричастна к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил бывший президент США Дональд Трамп. Комментировать Fox News роль американских спецслужб в проведении диверсии он отказался.

Телеведущий Такер Карлсон задал ему прямой вопрос о том, кто, по мнению политика, взорвал газопроводы в Балтийском море. Однако получил, как он сказал, «дипломатический» ответ. Дональд Трамп заявил, что не станет обсуждать эту тему из опасений навредить США.

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«Я не хочу доставлять своей стране неприятности, поэтому не смогу ответить на этот вопрос. Но могу сказать, кто точно не делал этого: Россия», — ответил он.

Республиканец сказал, что ее сразу обвинили в диверсии, но это не так. Россия не могла подорвать собственные газопроводы.

Дональд Трамп также высказался об отношении к мировым лидерам. Он назвал президента России Владимира Путина, главу КНДР Ким Чен Ына и председателя КНР Си Цзиньпина умнейшими людьми и лучшими политиками.