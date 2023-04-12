Власть 12 апреля 2023, 08:32 Трамп включил Путина в свой топ-3 умнейших политиков Республиканец Трамп назвал лидеров России, Китая и КНДР умнейшими в мире Unsplash

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Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын стали самыми умными людьми и успешными политиками. О своем отношении к бывшим коллегам рассказал в интервью телеканалу Fox News экс-президент США, республиканец Дональд Трамп.

Ведущий Такер Карлсон попросил его рассказать о мировых лидерах. Дональд Трамп назвал каждого из них очень умным человеком. Он сказал, что в Голливуде долгое время не могли найти актера на роль Си Цзиньпина, потому что он уникален. Владимира Путина республиканец назвал очень умным, как и Ким Чен Ына. Последний, по его словам, занял пост лидера очень молодым и смог удержать власть в своих руках.

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«Они все лучшие. Наши парни не такие и никогда таковыми не были. Эти люди — лучшие в своей игре», — сказал политик.

Дональд Трамп ранее поддержал решение Владимира Путина в феврале 2022 года признать независимость Донбасса и посоветовал американцам молиться из-за размещения в Белоруссии российских ядерных боеголовок.