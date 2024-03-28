Мир 28 марта 2024, 14:07 Расследование в пустоту. Как ООН превратилась в импотентную организацию Политолог Маркелов назвал ООН импотентной организацией Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Украину к мирным переговорам. Фото: Lev Radin / Global Look Press

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ООН подтвердила то, что Россия давно твердила миру: украинские военные безжалостно пытают и убивают российских солдат. Однако никакой реакции международного сообщества не последует. Ведь при разбирательстве быстро всплывет, кто научил и поощрял ВСУ издеваться над военнопленными.

ООН признала пытки

Организация объединенных наций признала факты пыток российских военнопленных. Это подтвердили сотрудники ООН, которые побывали в тюрьмах семи украинских областей с декабря 2023-го по февраль 2024 года. Украина результаты расследования не подтвердила.

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Между тем известно, что украинцы инсценировали казни, угрожали сексуальным насилием, избивали и пытали током российских солдат. Также подтверждены казни по меньшей мере 25 российских военнослужащих вне поля боя, без справедливого суда и надлежащего расследования в 2022 и 2023 годах.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод рассказал, что в ООН уже получали информацию о массовом применении пыток на Украине. Примерно половина российских военнопленных заявили, что подвергались жестокому обращению.

Нехватка политической воли

Однако признания ООН мало что значат. Если говорить прямо, это трусливая организация, которая может констатировать, передавать материалы, оглашать их публично, но не больше, заявил «360» политический советник Сергей Маркелов.

Сегодня вокруг ООН слишком много политики, и чиновники организации откровенно боятся туда лезть. Они не могут никого ни к чему принудить или инициировать судебные процессы в силу устава ООН — только привлечь внимание к публичной огласке информации и быстро спрятаться в кусты. Сергей Маркелов

Это абсолютная импотентная организация с точки зрения своих политических возможностей. Причем именно нынешние чиновники сделали ее такой, подчеркнул политик. ООН уже не выполняет те функции, которые могла бы.

«Например, вступить в официальную переписку с Международным уголовным судом, которым так гордится Запад. Передать материалы в российские суды, чтобы на их основании выносили приговоры военным преступникам, в конце концов — послать эти документы украинскому руководству. Но ничего этого не делаться и не будет», — предупредил Маркелов.

Политолог напомнил, что аргументы России во внимание не принимают, хотя она готова со своей стороны предоставить достаточно доказательств военных преступлений Украины и свидетельства очевидцев, которые согласны давать показания перед международным судом.

«Почему любое решение ООН и других международных организаций не становится сенсацией, элементом начала какого-то расследования с последующим наказанием виновных? Потому что нет политической воли. Все будет обложено кучей регламентов, голосованиями и рассуждениями», — добавил собеседник «360».

Manuel Elias / XinHua / Global Look Press

ООН никогда не решиться выступить против украинских офицеров, заверил политолог. Ведь последствия будут неудобны для Запада.

«Тут как в известном меме: „Главное в расследовании — не выйти на самих себя!“ Ведь ООН выйдет на США и британцев, которые обучали ВСУ и контролировали их деятельность. Кому нужны такие свидетельства? Никому. Вот ООН все констатирует, кладет в папку и отправляет в исторический космос!» — заключил Маркелов.