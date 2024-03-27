Мир 27 марта 2024, 23:39 Били палками и током. В ООН признали пытки российских пленных на Украине ООН: российских военнопленных подвергали пыткам на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военнопленные подвергались пыткам на Украине. Об этом сообщили в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

В документе указали период с декабря 2023 года по февраль 2024 года. Сотрудники ООН посетили свыше 40 российских пленных в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях.

Реклама

«Они представили достоверные сообщения о пытках или жестоком обращении в транзитных пунктах после эвакуации с поля боя», — указали в сообщении.

Восемь человек удерживали в подвалах частных зданий в Харьковской области. Некоторые из них провели там до полутора месяцев. Украинцы инсценировали казни и угрожали сексуальным насилием.

Также 13 военнопленных сообщили, что при допросах их избивали деревянными палками и пытали током с использованием военных полевых телефонов.

Ранее сообщилось, что украинские власти держали жителей Авдеевки в тайных пыточных камерах.