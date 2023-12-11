Мир 11 декабря 2023, 13:18 ООН подтвердила пытки россиян в украинском плену Член СПЧ Брод: ООН опросила солдат и признала пытки россиян на Украине Ministry of Defense of Ukraine

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Представители ООН признали факты массовых пыток россиян на Украине, однако киевский режим не наказал виновных. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод сказал об этом в докладе на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», сообщило РИА «Новости».

«Факты массового применения пыток против российских пленных признают и представители ООН. Около половины российских военнопленных, опрошенные ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению», — заявил он.

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Глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк, по словам российского правозащитника, подтвердил преступления в украинском плену. Александр Брод заявил, что несмотря на это никто не понес наказания. Не привлекли к ответственности даже тех, кто публично демонстрировал издевательства.

Член СПЧ рассказал о еще одной проблеме на Украине — преследовании по религиозным причинам. Александр Брод заявил, что власти провели аресты, проявили насилие по отношению к священникам и верующим.

Военные избивали российских пленных и заставляли учить гимн Украины. Солдат Алексей Лукоянов заявил, что еду приносили только после выкрикивания лозунга националистов.