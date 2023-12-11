11 декабря 2023, 13:18
ООН подтвердила пытки россиян в украинском плену
Член СПЧ Брод: ООН опросила солдат и признала пытки россиян на Украине
Представители ООН признали факты массовых пыток россиян на Украине, однако киевский режим не наказал виновных. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод сказал об этом в докладе на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», сообщило РИА «Новости».
«Факты массового применения пыток против российских пленных признают и представители ООН. Около половины российских военнопленных, опрошенные ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению», — заявил он.
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Глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк, по словам российского правозащитника, подтвердил преступления в украинском плену. Александр Брод заявил, что несмотря на это никто не понес наказания. Не привлекли к ответственности даже тех, кто публично демонстрировал издевательства.
Член СПЧ рассказал о еще одной проблеме на Украине — преследовании по религиозным причинам. Александр Брод заявил, что власти провели аресты, проявили насилие по отношению к священникам и верующим.
Военные избивали российских пленных и заставляли учить гимн Украины. Солдат Алексей Лукоянов заявил, что еду приносили только после выкрикивания лозунга националистов.
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