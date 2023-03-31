Мир 31 марта 2023, 07:47 Трамп счел обвинения в свой адрес политическим преследованием Экс-президент США Трамп счел обвинения в свой адрес политическим преследованием flickr

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Обвинения, выдвинутые против бывшего президента США Дональда Трампа присяжными, являются вмешательством в выборы и политическим преследованием. Такое заявление сделал сам бывший глава Белого дома, сообщило РИА «Новости».

«Это политическое преследование и вмешательство в выборы на высочайшем уровне в истории», — сказал он.

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Так политик отреагировал на появившееся в СМИ сообщения о том, что жюри присяжных в округе Манхэттен в Нью-Йорке поддержало предъявление ему обвинений. Экс-президент выступил с обвинениями в адрес прокурора Манхэттена Элвина Брагга. По словам Трампа, тот «делает грязную работу» в интересах действующего главы Белого дома Джо Байдена. По мнению политика, Брагг занимается этим вместо борьбы с нападениями, убийствами и другими преступлениями, которые происходят в городе.

Телеканал CNN со ссылкой на источники передал, что Трамп был застигнут врасплох обвинениями. Он считал, что их предъявят только через несколько недель.

Суд Манхэттена рассматривает дело в отношении бывшего президента США, которое связано с расследованием истории с актрисой порно фильмов Сторми Дэниэлс. Якобы ей заплатили много денег, чтобы она не распространялась о своем романе с Дональдом Трампом.