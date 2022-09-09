Страны ЕС хотят ввести потолок цен на газ: как ответит Россия | 360°

Мир 09 сентября 2022, 14:16 Поделиться Telegram

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Viber Россия не будет поставлять энергоносители при введении потолка цен. Другие страны поступят так же Энергетик Александр Фролов заявил, что Россия не поставит ЕС газ при введении потолка цен Источник фото: РИА «Новости»

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Страны «Большой семерки» намерены снизить зависимость от российских энергоносителей и ввести потолок цен на нефть и газ. Однако лидеры Греции, Италии и Польши испугались возможной реакции России и выступили за общие ограничения для всех поставщиков газа. Но такое решение может привести к тому, что голубое топливо будут охотнее продавать странам Азии. Россия сможет пережить это ограничение, поскольку переориентирует добычу на внутренний рынок.

По данным издания The Financial Times, некоторые страны ЕС испугались реакции России на введение потолка цен на газ. Журналисты сослались на слова неназванного высокопоставленного чиновника из Евросоюза. По его словам, «все опасаются эффекта домино». И если ограничить стоимость российского голубого топлива, то на других поставщиков это не повлияет.

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Греция, Италия и Польша беспокоятся из-за реакции России. По этой причине страны призывают ввести потолок цен на газ для всех производителей.

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«Не менее десяти стран — членов ЕС выступают за общие ограничения цен для всех поставщиков энергоресурсов», — заявили авторы статьи.

Источник фото: РИА «Новости»

В июне лидеры «Большой семерки» подтвердили свое намерение снизить зависимость от российских энергоносителей. Они предварительно договорились об ограничении цен на нефть и газ.

Реакция России

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна ничего не будет поставлять за границу, если это противоречит ее собственным интересам. Это касается газа, нефти, угля и топочного мазута.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил «360», что если Европа будет придерживаться рыночных отношений, то сотрудничество продолжится. Он отметил, что Россия готова поставлять газ по «Северному потоку — 2», если получит соответствующее разрешение.

«Было бы странно полагать, что, как только введут потолок цен, Россия продолжит поставки. Это недальновидно и неадекватно. Вице-премьер Александр Новак ранее высказывался по ситуации с нефтью. Те страны, которые будут использовать предельные цены на черное золото, не будут его получать», — рассказал Фролов.

Фролов напомнил, что на данный момент обсуждается введение потолка цен на уровне 50 долларов за мегаватт в час. А это где-то 520–525 долларов за кубометр. Эта цена примерно в пять раз выше себестоимости поставок в Германию. Но проблема в том, что эта стоимость навязывается в рамках ультиматума. Специалист подчеркнул, что если хоть один раз позволить общение в рамках ультиматума, то такой подход сохранится и дальше. Ведь со стороны Европы нет переговоров о взаимных уступках и попыток вести диалог.

Источник фото: РИА «Новости»

Специалист отметил, что средняя цена поставок газа составила тысячу долларов, а в скором времени можно предположить, что цена российского газа уйдет до отметки две тысячи долларов за кубометр. Фролов заявил, что Европа предпринимает попытку сбить цену в четыре раза.

Россия сможет пережить это ограничение, поскольку ее основной рынок — внутренний. Фролов напомнил, что в прошлом году добывали 762 миллиарда кубометров, из которых в пределах страны пошли порядка 520 миллионов кубометров газа. Если и придется сократить добычу, то не сильно.

Если же страны Евросоюза введут ограничение для всех поставщиков газа, то последние могут перестать продавать свой ресурс Европе. По словам Фролова, поставщики сжиженного газа, вероятно, найдут покупателей в Азии. Но ЕС точно сможет заставить Норвегию продавать голубое топливо по новой цене. Это связано с тем, что страна потребляет гораздо меньше газа, чем добывает.

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